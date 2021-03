Erste Kita-Mitarbeitende und Personal an Förderzentren erhalten Impf-Einladungen

Am Freitag hat die Bildungsverwaltung die ersten Impf-Einladungen an Lehrkräfte an Berliner Förderzentren verschickt. Rund 6.000 Lehrkräfte, Erzieher sowie weitere Mitarbeitende sollen damit einen Impftermin vereinbaren können. Im Laufe des Tages sollen auch die Einladungen für Kitapersonal an die bezirklichen Jugendämter verschickt werden. Sie werden von dort aus in der kommenden Woche an die einzelnen Kitas weitergeleitet.

Sie erhalten in ihrem Brief einen personalisierten Code, der für die Online-Buchung genutzt wird. Sie sollen das Astrazeneca-Vakzin im Impfzentrum Tegel erhalten, ab Anfang kommender Woche dann auch im neu eröffneten Zentrum im ehemaligen Flughafen Tempelhof.

Bildungssenatorin Sandra Scheeres zeigte sich über die Einladungen erfreut. "Gerade die Beschäftigten an den Förderzentren können oft zu ihren Schülerinnen und Schülern keinen Abstand halten", sagte sie am Freitag. Man arbeite mit Hochdruck daran, dass die Impfeinladungen an Berliner Kitas ab kommender Woche verschickt würden - das beträfe in einem ersten Schritt rund 50.000 Personen. Zudem wolle sie sich dafür einsetzen, dass auch Beschäftigten an Grundschulen bald eine Impfung angeboten werden könne. "Das hängt maßgeblich von den vorhandenen Impfkapazitäten ab."