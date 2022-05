Kürzere Isolationszeiten in Berlin, FFP2-Maskenpflicht in Pflegeheimen

Künftig soll in Berlin die vorgeschriebene Isolation am fünften und nicht mehr am siebten Tag nach der positiven Testung enden, sofern die Person 48 Stunden symptomfrei war. Ist der oder die Betroffene am fünften Tag noch nicht 48 Stunden symptomfrei, verlängert sich die Isolation, bis die Person 48 Stunden lang symptomfrei ist.

Spätestens am zehnten Tag nach dem ersten positiven Test endet die Isolation, da Betroffene dann nach derzeitigem Kenntnisstand nicht mehr infektiös sind. Die Quarantänepflicht für Kontaktpersonen entfällt. Der Senat will an diesem Dienstag das Infektionsschutzgesetz entsprechend ändern. Die neuen Regelungen sollen wohl schon an diesem Donnerstag in Kraft treten.

Ausnahme: Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Rettungsstellen und in der Eingliederungshilfe benötigen für die vorzeitige Beendigung der Isolation neben der Symptomfreiheit weiterhin einen negativen Test. Auf Wunsch der Pflegeverbände entfällt die Testpflicht für geimpfte und genesene Besucher:innen. Dafür müssen künftig auch geimpfte und genesene Besucher:innen Maske tragen, und zwar FFP2- statt wie bisher nur medizinische Masken.