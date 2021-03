1012 neue Corona-Fälle - Inzidenz bei 138

Die Inzidenz ist hingegen am Mittwoch leicht gesunken von 142,4 auf nun 138,1. Die Corona-Ampel für diesen Indikator steht weiterhin auf Rot. Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Menschen sich innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner:innen anstecken. Am höchsten ist sie derzeit in den Bezirken Neukölln (195,5) und Spandau (177,4), am niedrigsten ist sie in Pankow (105,5).

Auf den Berliner Intensivstationen werden aktuell 232 Corona-Patient:innen behandelt. Durch sie sind 19,3 Prozent der insgesamt verfügbaren Intensivbetten belegt, die Ampel steht auf Gelb. Der Reproduktionswert, der angibt, wie viele Menschen eine infizierte Person im Durchschnitt angibt, liegt bei 0,85 - da er erneut unter dem Schwellenwert von 1 liegt, steht die dazugehörige Corona-Warnampel auf Grün.

In Berlin wurden am Mittwoch erneut mehr als 1000 neue Corona-Fälle gemeldet. Am Dienstag waren es noch 663. Am- dem höchsten Wert seit Anfang Januar. Acht weitere Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.