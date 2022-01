Inzidenz in Berlin bleibt mit 1464,5 hoch - fünf Bezirke bundesweit vorn

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin bleibt auf einem hohen Niveau. Die Senatsgesundheitsverwaltung gab den Wert am Montag mit 1464,5 an, nur wenig niedriger als 1483,8 vom Sonntag - obwohl von sieben Bezirken keine neuen Fälle gemeldet wurden, was in der Regel an der eingeschränkten Tätigkeit der Gesundheitsämter am Sonntag liegt. Am vergangenen Montag betrug sie lediglich 947,7. Der aktuelle Lagebericht wies insgesamt 683 registrierte Neuinfektionen aus, zudem wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gemeldet.

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz rangiert Berlin hinter Hamburg (1535,9) auf dem zweiten Platz aller Bundesländer, wie aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Fünf Berliner Bezirke führen die Statistik der am stärksten betroffenen Land- und Stadtkreise an: Mitte (2842,9), Spandau (1790,9), Friedrichshain-Kreuzberg (1782,5), Neukölln (1763,8) und Pankow (1757,4). Danach folgt zweimal Brandenburg: Potsdam (1625,9) und die Uckermark (1601,7).

Der Bezirk Mitte hatte seine exorbitant hohe Inzidenz am Freitag auch damit erklärt, dass bei der Meldung neuerdings vom Wohnortprinzip abgewichen wird, um den Aufwand zu verringern. Auch Corona-Patienten aus den Kliniken im Bezirk, die eigentlich anderswo leben, würden nun Mitte zugeordnet. Ferner würden Labore im Bezirk bei unvollständigen Daten ebenfalls positive Fälle ans Gesundheitsamt Mitte weitergeben. Schließlich würden auch Fälle im Zusammenhang mit Büroarbeit und Veranstaltungen mitunter Mitte zugeordnet, weil dort die Arbeitsplätze und Freizeitstätten sind.

In Berlins Krankenhäusern gibt es fast 800 Patienten mit einer Coronavirus-Infektion. Am Montag wies der Lagebericht der Gesundheitsverwaltung 793 Betroffene aus, die Tendenz wies hier in den vergangenen Tagen kontinuierlich nach oben. Allerdings handelt es sich offenbar in vielen Fällen um Zufallsbefunde: Patienten, die wegen eines anderen Leidens ins Krankenhaus kommen, werden positiv getestet. Darauf wies etwa das Vivantes-Klinikum Friedrichshain am Freitag bei einem Besuch der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hin. Die Ampel für die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der neuen Fälle in Krankenhäusern pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, zeigt mit 16,8 weiterhin Rot an.

Obwohl die Infektionszahlen seit den ersten Januar-Tagen stark steigen, wirkt sich das bisher nicht auf die Intensivstationen aus: Aktuell befinden sich 175 Covid-19-Patienten wegen eines schweren Verlaufs in intensivmedizinischer Behandlung - fünf mehr, als am Vortag gemeldet wurden, insgesamt aber weit weniger als noch im Dezember, wo es zeitweise mehr als 240 waren. Die Belastung der Kliniken bleibt jedoch hoch: Mit einem Anteil von 17,2 Prozent an den verfügbaren Intensivbetten steht die entsprechende Ampel weiterhin auf Gelb.

Wegen unterschiedlicher Meldewege können die Zahlen in der folgenden Karte von den amtlichen Zahlen abweichen.