Ende der Maskenpflicht an den Berliner Schulen tragen nach Senatsangaben viele Schülerinnen und Schüler weiterhin eine Maske. Die Pflicht war zu Freitag ausgelaufen. „Ich hatte am Freitagnachmittag die Möglichkeit, mit vielen Schulleitungen zu sprechen, die ja auch appelliert haben, die Maske freiwillig zu tragen“, berichtete Schulsenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) am Montag im rbb24-Inforadio . Sie sprach von einem „gemischten Bild“ und sagte: „Die meisten haben sie noch getragen.“ Busse sagte, sie empfehle dringend, weiter Masken zu tragen. Nach demtragen nach SenatsangabenDie Pflicht war zu Freitag ausgelaufen.

Busse stellte in Aussicht, dass sich Schülerinnen und Schüler in der ersten Woche nach den Osterferien voraussichtlich wieder täglich in den Schulen auf das Coronavirus testen sollen. Das solle heute oder morgen entschieden werden, die Schulen würden noch in dieser Woche ein Schreiben erhalten, so Busse. Zudem sollen sie wohl schon vor den Ferien Coronatests erhalten, um sich damit am Ferienende zu Hause testen zu können. „Wir werden es wahrscheinlich so machen“, sagte Busse. „Wir hatten schon einmal damit Erfolg.“



Nach Busses Angaben haben Berliner Schulen inzwischen 40 Millionen Coronatests ausgeteilt. „Wir haben noch Millionen von Tests und können also locker bis zu den Sommerferien kommen“, ergänzte Busse. (dpa,Tsp)