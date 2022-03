Corona-Inzidenz in Berlin erneut leicht gesunken Die Corona-Inzidenz ist in Berlin erneut leicht gesunken. Der Wert lag am Sonntag bei 1076,2, wie das

Robert-Koch-Institut (RKI) auf seinem Dashboard um 3.36 Uhr bekannt gab. Am Sonnabend lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1100,8, am Sonntag vor einer Woche bei 776. Der Wert gibt die Zahl der Infizierten je 100.000 Einwohner in einer Woche an. Bundesweit sinkt die Inzidenz erstmals seit Anfang März. Am Sonntag betrug diese 1708,7.





In Berlin wurden am Sonntag 450 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und keine weiteren Todesfälle innerhalb eines Tages registriert. Allerdings werden Corona-Fälle am Wochenende teilweise verzögert gemeldet.





Die höchste Inzidenz wurde nach dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung vom Sonntag mit 1300,1 in Mitte gemessen, die geringste mit 541,1 in Lichtenberg.