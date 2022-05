Corona-Inzidenz in Berlin sinkt auf 202,2 Die Corona-Inzidenz in Berlin ist weiter gesunken. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen liegt am Freitag bei 202,2. Das ist dem Lagebericht des Gesundheitsverwaltung zu entnehmen. Diese Ampel zeigt allerdings noch immer Rot. Am Vortag betrug die Inzidenz 251,8, am Freitag vor einer Woche 282. Die höchste Fallzahl weist Marzahn-Hellersdorf mit 599,8 auf, die niedrigste Neukölln mit 84,1.

Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus – unter anderem wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen.

Am Freitag wurden in Berlin 25 neue Corona-Fälle und keine weiteren Todesfälle innerhalb eines Tages gemeldet. Auf Berlins Intensivstationen liegen derzeit 40 Patient:innen mit Covid-19, zwei waren am Freitag hinzugekommen. Der Anteil der Intensivbetten-Belegung liegt damit bei 3,6 Prozent, diese Ampel zeigt damit Grün.

In Berlins Krankenhäusern werden aktuell 286 Patient:innen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt (Stand: Donnerstag). Die Hospitalisierungs-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen in die Klinik kamen, steht bei 4,3. Die Ampel steht auf Gelb.