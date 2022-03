Bildungsverwaltung bestätigt Ende der Maskenpflicht

Die Maskenpflicht fällt ab dem 1. April in allen Berliner Schulen und Jahrgangsstufen weg. Das bekräftigte am Dienstag die Senatsbildungsverwaltung in einem Brief an die Schulleitungen. Weiterhin werde von Senatsseite dringend empfohlen, eine medizinische Maske zu tragen, heißt es in dem Schreiben.

Als Basisschutzmaßnahme, die das Bundesinfektionsschutzgesetz erlaubt, bleibe nur noch das dreimalige Testen pro Woche in den Schulen zulässig. Dies gelte auch für geimpfte oder genesene Schüler:innen und Lehrpersonal.

Mit Ablauf des 31. März treten sowohl die Musterhygienepläne als auch der Stufenplan außer Kraft - die seit dem Schuljahr 2020/21 eine wichtige Orientierung für Pandemiefragen waren. Das bedeutet, dass bis auf die Testpflicht keine Auflagen für den Unterricht, für schulische Veranstaltungen oder Elternabende mehr bestehen.



Allerdings merkt die Bildungsverwaltung an, dass weiterhin regelmäßige Gespräche zwischen regionalen Schulaufsichten und den Gesundheitsämtern stattfänden und weiter das "aktuelle Infektionsgeschehen und eventuell notwendige Maßnahmen" an den Schulen besprochen würde.

Die zweite Schulhygieneverordnung werde allerdings "an diesen Tagen ersatzlos außer Kraft treten". Die schulische Testpflicht werde künftig in der neuen landesweiten „Basisschutzmaßnahmenverordnung“ geregelt sein.

Viele Schulleitungen, insbesondere an den weiterführenden Schulen, hätten sich eine Beibehaltung der Maskenpflicht bis auf Weiteres gewünscht. Dies ist aber nur noch auf freiwilliger Basis möglich. Eine Verpflichtung dazu bestehe nicht, heißt es von der Bildungsverwaltung. "Sanktionen für Personen, die keine Gesichtsmaske tragen wollen", seien "unzulässig". Eine Maskenpflicht dürfe auch nicht durch Beschluss der Schulkonferenz, beispielsweise im Rahmen der Hausordnung, festgelegt werden, weil es an einer bundesgesetzlichen Grundlage für diesen Grundrechtseingriff fehle.

Dazu sagte Ronald Rahmig von der Vereinigung der Berufsschulleitungen: "Wir sind enttäuscht, dass der Gesetzgeber eine Fortsetzung der Maskenpflicht nicht ermöglicht hat. Das wäre eine effektive, erprobte und kostengünstige Schutzmaßnahme gewesen." Die aktuelle Schutzvariante über die Testpflicht stelle hingegen nur "eine zweitklassige, aufwändige und teure Alternative" dar. Trotzdem sei, so der Schulleiter, natürlich das freiwillige Tragen der Masken weiterhin möglich. "Wir setzen auf die Vernunft der Beteiligten."