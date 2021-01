890 Neuinfektionen, 63 Tote - aber Inzidenz in Friedrichshain-Kreuzberg bei 76,1

Der Corona-Lagebericht für Berlin hat am Mittwoch wieder einige deutlich erhöhte Werte ausgewiesen. Die Senatsgesundheitsverwaltung meldete 890 Neuinfektionen und 63 weitere Todesfälle. Am Dienstag waren es lediglich 433 neue Fälle und 34 Tote, am Mittwoch der Vorwoche 732 Neuinfektionen und 39 Todesfälle. Unklar blieb, ob diesmal auch Nachmeldungen zu den hohen Werte beigetragen haben könnten - am Wochenende waren der Werte ungewöhnlich niedrig, weil von einigen Bezirken keine Zahlen vorlagen.

Andere zentrale Indikatoren sind weiter gesunken: Die Sieben-Tage-Inzidenz ging von 106,8 am Vortag auf 101,2 am Mittwoch zurück. Der R-Wert, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter statistisch gesehen ansteckt, fiel binnen drei Tagen von 1,04 über 0,91 auf nun 0,74. Die Auslastung der Intensivbetten veränderte sich mit 30,3 Prozent im Vergleich zu 30,5 Prozent kaum. Am Mittwoch waren 391 Patient*innen mit einer schweren Covid-19-Erkrankung in intensivmedizinischer Behandlung. Nur die Ampel für den R-Wert ist Grün, die anderen zeigen Rot an.

Deutschlandweit streben die Behörden eine Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 an, um wieder lückenlos Ansteckungen nachverfolgen zu können. In Berlin schaltet die Ampel sogar erst unter 30 von Rot auf Gelb. Mit 101,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche ist die Stadt noch weit davon entfernt. In einigen Bezirken liegt der Wert inzwischen jedoch deutlich unter der 100er-Marke: Am niedrigsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im viel geschmähten Friedrichshain-Kreuzberg mit 76,1. Vor einer Woche lag sie bei 105,7. Auf einem guten Weg sind auch Charlottenburg-Wilmersdorf mit 87,3 und Steglitz-Zehlendorf mit 91,9. Die höchsten Werte gibt es derzeit in Spandau und Mitte: jeweils 122,4. Die Zahlen in der Karte unten weichen etwas davon ab, da der Tagesspiegel seine Daten direkt von den Gesundheitsämtern bezieht; die Meldeverzögerung ist geringer.