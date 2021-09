Mehr Brandenburger Schülerinnen und Schüler in Quarantäne

Die Zahl der Brandenburger Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte, die wegen Corona-Fällen in Quarantäne sind, ist im Vergleich zur Vorwoche gestiegen. Mit Stand Donnerstag befinden sich 3398 Kinder und Jugendliche in häuslicher Isolation, wie das Bildungsministerium am Freitag mitteilte. Das sei ein Anteil von 1,14 Prozent. In der Vorwoche hatte die Zahl bei 3085 gelegen - 1,04 Prozent aller Schülerinnen und Schüler. Drei Schulen sind den Angaben zufolge komplett geschlossen, in der vergangenen Woche waren es zwei Einrichtungen. Auch die Zahl der Corona-Infektionen unter den Lernenden nahm zu - von 318 in der Vorwoche auf 385.