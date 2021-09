Inzidenz steigt auf 87,9 - deutlich mehr Intensivbetten belegt

Die Corona-Inzidenz liegt in Berlin am Dienstag bei 87,9 und damit höher als am Vortag. Da hatte der Wert noch bei 82,5 gelegen, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen neu mit dem Coronavirus infiziert haben. Die Zahl steigt seit einiger Zeit deutlich an, auch bundesweit. Binnen eines Tages registrierte die Senatsgesundheitsverwaltung 858 Neuinfektionen und einen weiteren Todesfall. Die Ampel für die Inzidenz in Berlin steht auf Gelb.

Eine deutliche Zunahme verzeichnete die Gesundheitsverwaltung bei der Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patient:innen. Am Sonnabend betrug diese noch 6 Prozent; hinter dieser Zahl standen 64 Betroffene. Übers Wochenende wird der Wert nicht aktualisiert, am Dienstag nun wies der Lagebericht der Gesundheitsverwaltung eine Auslastung von 7,5 Prozent aus - 80 Covid-19-Patient:innen liegen inzwischen wegen eines schweren Verlaufs auf den Berliner Intensivstationen. Zum Vergleich: Am Dienstag der vergangenen Woche waren es 50 Betroffene, die Auslastung betrug noch 4,8 Prozent.

Seinerzeit war die Ampel für die Intensivbetten grün, nun steht sie auf Gelb. Der dritte Wert, die Sieben-Tage-Inzidenz für die Hospitalisierung, also die Zahl der Patienten im Krankenhaus pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, beträgt indes nur 1,7, diese Ampel zeigt Grün. Die Gesundheitsverwaltung weist diesen neuen Wert in der Berliner Corona-Ampel erst seit vergangenem Donnerstag aus, als er bei 1,3 stand.

Knapp 61 Prozent der Berlinerinnen und Berliner sind vollständig geimpft, wie aus dem Lagebericht der Berliner Senatsverwaltung ebenfalls hervorgeht. 65,6 Prozent haben mindestens eine Impfung erhalten. Diese Werte steigen derzeit nur in kleinen Schritten von Tag zu Tag. (mit dpa)