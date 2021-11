Infektionszahlen in Berlin steigen erneut deutlich – Inzidenz jetzt bei 279,2

Die Corona-Inzidenz steigt in Berlin immer weiter. Am Freitag lag der Wert bei 279,2 wie aus den aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl gibt an, wie viele nachgewiesene Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen registriert worden sind. Es ist der höchste Stand in Berlin seit Ausbruch der Pandemie, der Wert liegt auch deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von knapp 264. Vor einer Woche lag die Inzidenz in Berlin noch bei 160. Die Zahlen steigen seit Wochen deutlich an.



Die Gesundheitsämter in Berlin meldeten am Freitag 2184 Neuansteckungen. Am Freitag vor einer Woche waren es noch 1560. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion erhöhte sich um drei.

Damit sind in Berlin seit Ausbruch der Pandemie nachweislich 3756 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. 240.189 Menschen haben sich in derselben Zeit nachweislich infiziert. Am höchsten ist die Inzidenz nach den RKI-Zahlen derzeit in Neukölln (331,6).

Der Lagebericht der Berliner Gesundheitsverwaltung gibt zudem Aufschluss über die Lage in den Krankenhäusern. Demnach befinden sich (Stand: Donnerstagmittag) 496 Corona-Patienten in stationärer Behandlung; die Zahl hat sich damit innerhalb eines Tages um 15 erhöht. Davon werden 140 intensivmedizinisch versorgt, fünf mehr als tags zuvor.

Die Auslastung der Intensivbetten liegt laut Lagebericht bei 13,5 Prozent (Donnerstag: 12,9 Prozent). Die entsprechende Corona-Ampel zeigt auf Gelb. Die Hospitalisierungsinzidenz, die die Zahl der Krankenhaus-Einweisungen pro 100.000 Einwohner im Zusammenhang mit Covid-19 in einer Woche angibt, liegt bei 3,6. Diese Ampel zeigt weiterhin Grün.

Laut Lagebericht weisen Kinder und Jugendliche in Berlin die höchsten Inzidenzen auf. Bei den Zehn- bis 14-Jährigen ist der Wert innerhalb eines Tages auf nunmehr 869,5 gestiegen (Donnerstag: 790,7), bei den Fünf- bis Neunjährigen liegt er nun bei 786,6 (Donnerstag: 732,9). Danach folgen die 15- bis 19-Jährigen mit einer Inzidenz von 390,6. In Deutschland werden Impfungen ab 12 Jahren angeboten. Die im Vergleich niedrigsten Inzidenzen haben die älteren Berliner. Bei den 80- bis 89-Jährigen liegt der Wert bei 83,2.





Gegen das Coronavirus mindestens einmal geimpft sind 69,9 Prozent der Berliner (Stand: Donnerstag). Vollständig geimpft sind 67,7 Prozent. (mit dpa)