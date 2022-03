Corona-Inzidenz sinkt in Brandenburg – Daten aber nicht vollständig

In Brandenburg ist die Zahl neuer Corona-Infektionen am Sonntag deutlich zurückgegangen. Die Gesundheitsämter meldeten nur 764 neue Fälle, nachdem es am Samstag rund 6900 waren, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag hervorgeht. Aus den meisten Landkreisen und kreisfreien Städten fehlten jedoch Daten, die Meldepflicht wurde an Wochenenden aufgehoben. Experten gehen zudem von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind.



Die Sieben-Tage-Inzidenz ging in Brandenburg merklich zurück: Pro 100.000 Menschen steckten sich innerhalb einer Woche knapp 1485 Menschen an. Am Vortag lag die Inzidenz bei 1594 und vor einer Woche bei rund 1519. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz meldete der Landkreis Prignitz mit 2063, gefolgt von Elbe-Elster mit knapp 2041. Die geringste Inzidenz meldete der Kreis Barnim mit rund 1042. In Berlin ist der Wert weiter niedriger als in Brandenburg mit 1076. (dpa)