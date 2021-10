Hygienebeirat: Maskenpflicht an Berliner Oberschulen soll weiter gelten

Niedermöller plädierte dafür, in den nächsten Wochen auf Vorsicht zu setzen. An seiner Schule, dem Immanuel-Kant-Gymnasium, habe es am Montag nach Ende der Herbstferien zwar keinen nachgewiesenen Corona-Fall gegeben. Er rechne jedoch damit, dass die Zahlen bei den Schülern und Schülerinnen in den nächsten Tagen ansteigen würden. Auch der Berliner GEW-Vorsitzende Tom Erdmann, hält das Festhalten an der Maskenpflicht für richtig: Andernfalls hätte man für viele Klassen Quarantäne riskiert, sagte er der Zeitung. Und das sei ein erster Schritt in Richtung Schulschließung. Für ihn stellt sich sogar die Frage: „Wann müssen wir bei diesen Zahlen an den Grundschulen zur Maskenpflicht zurückkehren?“ (dpa)



An den Berliner Schulen soll diefür die höheren Klassen zunächst bestehen bleiben. Dafür hat sich der Hygienebeirat am Montag ausgesprochen, wie die „ Berliner Morgenpost “ (Dienstag) berichtet.In der Überlegung war, sie nach den Herbstferien auch für die älteren Schüler und Schülerinnen aufzuheben. „Die Zahlen lassen eine Lockerung zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht zu“, sagte Arnd Niedermöller, Sprecher der Vereinigung der Oberstudiendirektoren in Berlin (VOB), der „Berliner Morgenpost“ mit Blick auf die Pandemieentwicklung. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg in Berlin bis Dienstag auf 118,7.