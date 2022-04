Corona-Inzidenzen in Berlin und Brandenburg erneut leicht gesunken Bei der Corona-Inzidenz hält der rückläufige Trend in Berlin an. So wurden in den vergangenen sieben Tagen 872,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert, wie aus den aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntagmorgen hervorgeht. Am Samstag lag der Wert noch bei 889, am Freitag bei 916 und an den Tagen davor zum Teil deutlich über 1000.



Bundesweit lag die Inzidenz am Samstag bei 1457,9 und war damit ebenfalls zurückgegangen. Berlin hat nach wie vor mit Abstand die niedrigste Inzidenz aller Bundesländer. Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) warnte allerdings am Samstag vor erneut steigenden Zahlen. Mit den weitreichenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen nehme die Zahl der Begegnungen wieder zu und damit auch die der Virusübertragungen.





In Brandenburg ging die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des RKI mit 1049,4 im Vergleich zum Vortag ebenfalls leicht zurück. Am Samstag hatte sie bei 1106,3 Ansteckungen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb von sieben Tagen gelegen, am Freitag bei knapp 1125. (dpa)