Inzidenz in Berlin sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin liegt in Berlin weiter unter der kritischen Marke von 20. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Samstag 15,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Allerdings berichtet das Gesundheitsamt Neukölln von technischen Schwierigkeiten bei der Übermittlung der Fälle. Die Werte fallen deshalb zu niedrig aus. Neukölln meldet am Samstag 22 Neuinfektionen - immer noch den höchsten Wert unter den Bezirken.

Am Vortag hatte der Wert noch bei 16,6 gelegen. Zudem registrierte das RKI 101 Neuinfektionen sowie einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 179.661 Menschen in Berlin mit dem Virus infiziert. 3518 Menschen starben an oder mit der Krankheit, die der Erreger auslöst.

Seit dem Absinken der Inzidenz auf unter 20 stehen in Berlin sämtliche Corona-Ampeln auf Grün. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten lag am Samstag bei 8,3 Prozent und damit vergleichsweise weit entfernt vom kritischen Wert. Der sogenannte R-Wert, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt, lag am Samstag bei 0,62.

Knapp die Hälfte der Berlinerinnen und Berliner, nämlich 47,7 Prozent, sind bereits einmal gegen das Coronavirus geimpft. 23,5 Prozent haben eine zweite Impfung erhalten. Insgesamt wurden 2.612.279 Immunisierungen verabreicht.