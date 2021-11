Anders als bundesweit hat die Corona-Inzidenz in Berlin den Wert von 200 noch nicht überschritten. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montag steckten sich in den vergangenen sieben Tagen 194,5 von 100.000 Menschen in der Stadt mit dem Virus an. Das ist deutlich mehr als am Montag vor einer Woche, als ein Wert von 140,2 genannt wurde.

Bundesweit war die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz am Montag auf 201,1 gestiegen und erreichte damit den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie. Darüber liegen unter den zwölf Berliner Bezirken Reinickendorf, Spandau, Mitte und Neukölln.

Nach den Daten des Tagesspiegel Innovation Labs, das die Fallzahlen in Zusammenarbeit mit der Firma Risklayer und dem Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology am Karlsruher Institut für Technology (KIT) eigenständig erhebt, erreichte die Inzidenz in Berlin am 23. Dezember 2020 ihren Höhepunkt. Sie lag damals bei 244.

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in Berlin nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts 231.264 Menschen angesteckt. 3735 starben demnach im Zusammenhang mit einer Infektion. (dpa)