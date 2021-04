In Berlin gibt es rund 400 Corona-Teststellen - aber es gibt Lücken außerhalb des S-Bahnrings

Berlinweit gibt es inzwischen rund 400 Stellen, an denen Corona-Schnelltests angeboten werden. Dazu zählen 19 Testzentren des Landes und etwa 380 sogenannte Test-to-go-Stellen privater Anbieter, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Freitag mitteilte. Weitere 60 würden derzeit zertifiziert, die meisten davon sollen am Samstag starten dürfen. Außerdem will die Verwaltung das Angebot an Testzentren des Landes in den Bezirken Spandau, Lichtenberg, Treptow-Köpenick, Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, Pankow und Reinickendorf erweitern.



Pro Woche sind in Berlin den Angaben zufolge rund 1,2 Millionen Tests möglich - Tendenz steigend. Senatorin Dilek Kalayci (SPD) sagte, das Testangebot werde in Abstimmung mit den Bezirken weiter ausgebaut. Am Montag hatte sie im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses eingeräumt, dass es vor allem außerhalb des S-Bahnrings noch Lücken gebe, aber auch erklärt, dass es unmöglich sei, Teststellen „herzuzaubern“. Mehrere Abgeordnete hatten darauf hingewiesen, dass der Weg zur nächsten Teststelle mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Teil mehr als eine halbe Stunde dauere. (dpa)