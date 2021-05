Die meisten Grundschulen in Brandenburg nehmen am kommenden Montag (31. Mai) wieder vollständig den Präsenzunterricht auf. Das teilte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung mit. Voraussetzung sei, dass der Wert der Corona-Infektionen binnen einer Woche im betreffenden Landkreis an drei Tagen in Folge unter 50 liegt. Dies war nach Woidkes Angaben am Dienstag in zwei Drittel der Kreise und kreisfreien Städte der Fall. Die weiterführenden Schulen kehren demnach unter derselben Maßgabe eine Woche später am 7. Juni in den Normalbetrieb zurück.





Aus Sicht des Brandenburger Landesschülerrats sollten wegen des fehlenden Impfangebots für Schülerinnen und Schüler die Schulen für Präsenzunterricht vor den Sommerferien nicht öffnen. Unter den Schülervertretern sei darüber viel diskutiert worden, gerade auch wegen der Isolation, unter der viele litten, sagte die Vorsitzende des Landesschülerrates, Katharina Swinka der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. „Aber der Schutz der Lernenden geht vor. Die Hygienekonzepte an den Schulen funktionieren noch nicht überall und einen Impfschutz gibt es auch nicht“, so Swinka.



Zudem müssten sich die Schulen wieder kurzfristig auf die neue Situation einstellen. Ob sie das leisten könnten, sei fraglich. Besser sei es, gemeinsam ein Konzept zu erarbeiten, dass dann nach den Ferien umgesetzt werden könne, schätzte sie ein.



Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst sagte, dass in den vergangenen Monaten die Sicherheitskonzepte wegen der Corona-Pandemie in den Schulen deutlich verbessert worden seien. Die Maskenpflicht drinnen und draußen bleibe aber bestehen. Nach wie vor gelte auch die Testpflicht für Schüler. Kinder und Jugendliche, für die die Eltern keinen Nachweis bringen, gingen in den Distanzunterricht.



Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) ist nach eigenen Worten überzeugt, dass die Schüler bis zu den Sommerferien angesichts des wieder aufgenommenen Präsenzunterrichts noch eine gute Zeit miteinander verbringen können. „Prüfungen sind jetzt nicht mehr zu schreiben“, sagte sie am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Potsdam. In den kommenden Wochen könne man sich darauf konzentrieren, sich wieder der Gemeinschaft im Klassenverbund zu widmen. Es sei eine schwere Zeit für alle Beteiligten gewesen. (dpa)