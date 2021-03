Nach Michael Müller deutet auch Berlins Linken-Vorsitzende an, wie der Senat versuchen könnte, trotz hoher Inzidenzen eine harte Notbremse zu vermeiden. Auch Katina Schubert nannte eine Testpflicht beim Einkaufen als Option für den Senat. Der berät am Samstag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie, nachdem Berlin am Donnerstag am dritten Tag in Folge eine Inzidenz von mehr als 100 aufgewiesen hatte. Eigentlich hatten Bund und Länder vereinbart, dass dann ab Montag wieder die härteren Regeln von Anfang März gelten sollten.

Schubert sprach sich für eine deutliche Ausweitung der Corona-Tests aus. „Es ist der einzige Ansatz, mit dem man Öffnungen zulassen kann“, sagte die Linken-Vorsitzende am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Die Mutante schlägt um sich, das Wachstum ist exponentiell. Die Alternative zum totalen Lockdown ist, Zugang an Tests zu binden.“ Das gelte auch fürs Einkaufen. „Diese Frage muss der Senat sich stellen.“

Die Linke forderte dafür jedoch eine sozialverträgliche Regelung. „Dabei kann es nicht sein, dass nur die Reichen einkaufen können, weil die Armen sich die Tests nicht leisten können“, sagte Schubert. „Da muss man Lösungen finden, dass die Geschäfte, die öffnen wollen, dann auch entsprechend Tests anbieten.“ Klar sei aber, dass eine weitere Ausbreitung des Virus verhindert werden müsse. „Wir dürfen nicht zulassen, dass Infektionsketten unbeobachtet weiterlaufen. Deswegen kann man Öffnungen nur daran koppeln, dass getestet wird.“

Schubert ist außerdem dafür, Arbeitgeber zu mehr Homeoffice-Angeboten zu verpflichten: „Wir haben eine sehr geringe Homeoffice-Quote gemessen an der Entwicklung der Pandemie. Mit den Appellen hat sich der Anteil der Leute, die ins Homeoffice gehen, nur gering erhöht“, so die Abgeordnete der Linke. Auch eine Ausweitung der Maskenpflicht sei sinnvoll. Ähnlich wie bei den Corona-Tests müsse aber berücksichtigt werden, dass diejenigen, für die die Kosten für FFP2-Masken eine Herausforderung seien, die entsprechende Unterstützung erhielten. Genauso wichtig sei, noch deutlich mehr zu impfen. „Es muss alles verimpft werden, was an Stoff da ist. Es darf keine Dosis liegen bleiben“, forderte Schubert angesichts der gestiegenen Infektionszahlen in Berlin.

Der Regierende Bürgermeister hatte am Donnerstag ebenfalls einen Homeoffice-Pflicht angekündigt, ohne genaue Pläne zu nennen. Außerdem hatte auch Müller von einer FFP2-Maskenpflicht gesprochen. (mit dpa)