Hotels in Berlin und Brandenburg öffnen am Freitag wieder

Darauf hat die Branche lange warten müssen: Hotels und Pensionen in Berlin und Brandenburg öffnen an diesem Freitag wieder für Gäste - mit Hygienekonzepten. Der Hotel- und Gaststättenverband zeigte sich bei der Auslastung optimistisch für die kommenden Wochen.





Der Deutschlandtourismus werde auch in diesem Jahr wieder der Gewinner sein, weil viele Urlauber sich wahrscheinlich mit Fern- und Flugreisen noch etwas zurückhielten. Am 24. Juni beginnen die Sommerferien in Berlin und Brandenburg.



Die Pension „Schlangenkönig“ in Burg im Spreewald ist nach eigenen Angaben gut vorbereitet. „Wir freuen uns sehr, so eine lange Auszeit reicht jetzt auch“, sagte ein Mitarbeiter. Die Nachfrage nach Zimmern sei groß. Bis Ende Oktober sei man an den Wochenenden so gut wie ausgebucht.



„Wir sind bestens vorbereitet“, sagt auch Jutta Braun, Geschäftsführerin des Kongresshotels Potsdam. Der Lockdown sei genutzt worden, um die Modernisierung des Hauses fortzuführen. 69 Hotelzimmer seien samt Bädern erneuert worden.

Neben touristischen Buchungen gebe es auch zahlreiche Reservierungen für die verschiedenen Tagungs-, Kongress- und Seminarformate. „Es mehren sich die Anzeichen, dass Branchen in gewohnte Tagungs- und Weiterbildungsformate zurückkehren“, sagte Braun. Das Kongresshotel verfügt über 450 Zimmer.

Auch Hotels mit Thermen können ihr Wellness-Programm wieder anbieten, etwa die Spreewaldtherme mit Hotel in Burg. Die Einrichtung ist nach eigenen Angaben in den kommenden zwei Monaten so gut wie ausgebucht. „Die Mitarbeiter fiebern der Öffnung entgegen“, sagte Geschäftsführer Torsten Feiereis. Fünfmal in der Stunde werde in der Therme die Badeluft umgewälzt - der Gast könne sicher baden, erläuterte er. (dpa)