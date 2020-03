Berlin, das sind die Regeln fürs Wochenende!

Das Wochenende wird sonnig. Deshalb hat Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Freitag noch einmal an die Berliner apelliert, sich an die Verhaltensregeln zur Eindämmung des Coronavirus zu halten. Er sagte: „Sorgen Sie mit Ihrem persönlichen Verhalten dafür, dass in unserer Stadt auch weiterhin die Vernunft regiert und nicht die Unvernunft.“ Die Polizei werde am Wochenende unterwegs sein und die Vorgaben kontrollieren. Bewegung im Freien sei erlaubt, längere Aufenthalte nicht. Zuvor hatte Polizeipräsidentin Barbara Slowik erklärt: „Alles, was zum längeren Aufenthalt führt (...) ist nicht zulässig und wird von den Einsatzkräften angesprochen und geahndet werden.“

Die Umweltverwaltung erklärte in einer Mitteilung deshalb noch einmal die Verhaltensregeln. Besonders der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen sei einzuhalten. Außerdem sollten keine Gruppen gebildet werden. Man solle maximal zu zweit oder mit Mitgliedern des eigenen Haushalts unterwegs sein. Kurzzeitiges Sitzen auf Bänken sei zulässig, sofern der Abstand eingehalten werde. Längere Aufenthalte auf Bänken, Wiesen und Plätzen sind – mit der Ausnahme von Sport – verboten. Auch beim Sport gelten aber die Gruppen- und Abstandsregeln. Picknicke und Grillen im Freien sind verboten. Sich mit einer Decke in den Park zu setzen, geht am Wochenende also nicht – auch nicht anderen Familienmitgliedern.