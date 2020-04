Polizei: Brandenburger befolgen Corona-Auflagen - 800 Platzverweise

Während der Ostertage hat die Polizei in Brandenburg wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen 17 Strafanzeigen aufgenommen. Insgesamt sei aber alles friedlich gewesen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Dienstag. „Die Bürger halten sich sehr gut an die Vorgaben.“ Demnach gab es von Freitag bis Montag etwas mehr als 600 Polizeieinsätze wegen der Corona-Pandemie, bei denen rund 800 Platzverweise ausgesprochen und etwa 150 Ordnungswidrigkeiten aufgenommen wurden. Der Spitzentag sei am Samstag gewesen, die wenigsten Verstöße gab es demnach am Montag.



Die Brandenburger Polizei war seit Karfreitag an jedem Tag von 150 Bereitschaftspolizisten unterstützt worden. 150 Platzverweise auf einen Streich gab es am Ostersonntag am Summter See im Landkreis Oberhavel. Dort lagen Sonnenbadende dicht an dicht - der Mindestabstand von 1,50 Metern wurde nach Polizeiangaben nicht eingehalten.

In Brandenburg gelten seit Ende März strenge Auflagen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus. Beispielsweise dürfen Gruppen mit mehr als zwei Personen nicht zusammen spazieren gehen, es sei denn, sie leben in einem Haushalt. (dpa)