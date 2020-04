Von 42 auf 84: Zahl der Toten in einer Woche verdoppelt

Während die Zahl der bestätigten Infektionen derzeit nur noch moderat steigt, nehmen die Todesfälle durch das Coronavirus in Berlin weiterhin deutlich zu. Am Donnerstagabend vermeldete die Senatsverwaltung für Gesundheit 84 Covid-19-Tote in Berlin; am vergangenen Donnerstag waren es erst 42, eine glatte Verdopplung innerhalb von einer Woche. Gegenüber Mittwoch ist die Zahl um zehn Fälle oder 13,5 Prozent gestiegen.

In Berlin gibt es derzeit 4971 bestätigte Coronavirus-Fälle, das sind 101 mehr als am Donnerstag, ein Wachstum von lediglich 2,1 Prozent. 2478 Personen sind männlich, 2491 weiblich. Bei zwei Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Erfassung enthält allerdings auch 3480 Genese, ein Anteil von 70 Prozent. Das sind 616 mehr als noch am Mittwoch - oder auch 21,5 Prozent. Demnach sind in Berlin nur noch 1491 aktive Coronavirus-Fälle bekannt. Allerdings ist von wesentlich mehr Infizierten auszugehen, die keine oder nur geringe Symptome hatten und nicht getestet wurden.

Im Krankenhaus behandelt werden 602 Patienten, davon liegen 142 auf Intensivstationen, das sind 14 mehr als am Vortag, eine Zunahme um 10,9 Prozent. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert. Die 84 verstorbenen Patienten staffeln sich nach Altersgruppen wie folgt: Zwei waren 40 bis 49 Jahre alt, acht 50 bis 59 Jahre alt, sieben waren 60 bis 69 Jahre alt, 18 waren 70 bis 79 Jahre alt und 49 waren 80 Jahre und älter. Der Altersmedian der Verstorbenen beträgt 81 Jahre.