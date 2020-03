Brandenburger Schüler und Lehrer in Quarantäne Immer mehr Schüler und Eltern in Brandenburg müssen nach bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in häusliche Quarantäne. Nachdem es auch im Havelland einen mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierten gibt, wurden zwei Schulklassen und einige Lehrer des Lise-Meitner Gymnasiums in Falkensee (Havelland) auf Anordnung des Gesundheitsamtes in häusliche Isolation geschickt. Das teilte die Schule auf ihrer Internetseite mit.



Für weitere Personen der Schule bestehe nach Angaben des Gesundheitsamtes kein weiterer Handlungsbedarf, hieß es weiter. Der Schulbetrieb verlaufe ansonsten wie geplant. Zuerst hatte die „Märkische Allgemeine“ berichtet. Der Fall aus dem Landkreis Havelland gehört zu den landesweit bislang sechs bestätigten Fällen. Zudem ist den Angaben zufolge eine in Frankfurt (Oder) arbeitende Frau infiziert, die jedoch in Berlin gemeldet ist.



Unterdessen wurden am Montag im Landkreis Ostprignitz Ruppin die Ergebnisse von 19 auf den Coronavirus getesteten Personen erwartet. Darunter sind auch Lehrer einer Gesamtschule in Neustadt/Dosse. Sie hatten Anfang März längeren Kontakt mit einer mit dem neuartigen Virus infizierten Berlinerin gehabt.



Insgesamt 750 Schülerinnen und Schüler der Prinz-von-Homburg-Schule sowie die Lehrer und weitere Mitarbeiter sowie ihre Familien haben sich auf Anweisung des Gesundheitsamtes in häusliche Isolation begeben. Die Gesamtschule sowie zwei Internate wurden geschlossen. Am Mittag sollte der Verwaltungsstab des Landkreises über die Lage und weitere Maßnahmen beraten. (dpa)