Viele Berlinerinnen und Berliner haben großes Interesse daran, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen - doch es ist weiter Geduld gefragt. In den ersten 100 Berliner Modellpraxen, die jetzt ihre Patienten mit chronischen Vorerkrankungen gegen die Folgen des Coronavirus impfen lassen können, laufen die Vorbereitungen - los geht es dann gegen Ende dieser Woche. Welche Praxen die Impfungen anbieten, will die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin nicht öffentlich machen, damit nicht etwa andere Interessierte sich dort einfinden und die Praxen überfordert sind. "Die KV Berlin wird die Namen der Praxen nicht veröffentlichen, da diese Praxen beauftragt werden, ausschließlich diejenigen ihrer Bestandspatienten zu impfen, die an einer chronischen Erkrankung laut Impfverordnung leiden und zwischen 18 und 64 Jahre alt sind", teilte Dörthe Arnold, Pressesprecherin sowie Leiterin der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin, auf Anfrage mit. Ein flächendeckendes Impfen in den Praxen sei laut Gesetzgeber erst im April vorgesehen. Jetzt ist eine weitere neue Mutante in Berlin nachgewiesen worden.



Übergewichtige sagen, sie seien chronisch krank

Unter den ersten Praxen, in denen Ende der Woche mit dem Impfen begonnen wird, sind vor allem Diabetologen und Onkologen, da diese ohnehin chronisch Kranke behandeln. Unterdessen beklagt Wolfgang Kreischer, Vorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes Berlin und Brandenburg, dass bei den Berliner Modell nur wenige Hausärztepraxen berücksichtigt seien, obwohl das Interesse groß sei. Es sei aber sinnvoll, dass die Impfung nur auf Einladung geschehe, da er jetzt schon erlebe, dass Übergewichtige in die Praxis kämen und behaupten, sie litten unter einer chronischen Krankheit, weshalb sie fettsüchtig seien, berichtet Kreischer.

Astrazeneca soll verimpft werden

Wie berichtet, kann mit dem Inkrafttreten der neuen Impfverordnung in dieser Woche mit dem Impfen in den Praxen begonnen werden. „Wir begrüßen, dass der Gesetzgeber mit dem aktuell vorliegenden Entwurf der Impfverordnung den Weg frei macht für einen flächendeckenden Impf-Rollout in der vertragsärztlichen Versorgung“, heißt es beim KV-Vorstand, der dies bereits seit Anfang des Jahres fordere. „Wir sind vorbereitet und freuen uns, dass sich bereits viele Praxen bei uns gemeldet haben, die beim Impfen dabei sein wollen. Wir starten erst einmal mit einigen Modellpraxen, um die Prozesse durchzuspielen, und werden, sobald ausreichend Impfstoff in Berlin eintrifft, sukzessive alle anderen Praxen in den Impfprozess mit einbeziehen.“

Die KV Berlin geht davon aus, dass in den Praxen in der Startphase Astrazeneca verimpft wird und je nach Lieferaufkommen weitere Impfstoffe folgen. Die rund 100 Modellpraxen werden nach den Priorisierungsvorgaben der Impfverordnung impfen. Abhängig von der gelieferten Impfstoffmenge laden sie ausschließlich Bestandspatienten ein. Sobald ausreichend Impfstoff da ist, was für Ende März bzw. Anfang April angekündigt wurde, und die Patientinnen und Patienten im Rahmen des § 3 Abs. 2 der Impfverordnung geimpft worden sind, fordert die KV Berlin, dass sich jeder in den Praxen impfen lassen kann, der dies möchte. In einigen Bezirken sind die Zahlen wegen der Mutanten wieder stark steigend.

Kritik an Bürokratie

Ebenso wichtig ist es der KV Berlin, dass die Schutzimpfungen gegen das Coronavirus zeitnah so „normal“ behandelt werden wie alle anderen Impfungen auch. Das beinhalte dann auch eine Abkopplung von den bisherigen, mitunter sehr bürokratischen Prozessen unter Federführung von Bund und Ländern. „Sobald die Impfstofflager voll sind, sollten die ambulanten Strukturen vollumfänglich genutzt werden, um eine schnelle Durchimpfung der Bevölkerung zu erreichen“, heißt es.

