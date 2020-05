Zahlreiche Demonstrationen und Kundgebungen fanden am Samstag in Berlin statt. Vor der US-Botschaft hatten sich laut Polizeiangaben etwa 2000 Menschen versammelt. Nach dem Tod des US-Amerikaners George Floyd während eines brutalen Polizeieinsatzes demonstrierten sie gegen Rassismus und Polizeigewalt. Die Demo verzeichnete im Laufe des Abends starken Zulauf, blieb der Polizei zufolge aber friedlich. Ab diesem Wochenende dürfen mehr als 100 Menschen an den Kundgebungen teilnehmen, der Mindestabstand von 1,5 Metern gilt aber nach wie vor. (Mehr dazu unten im Blog.)

Die drei Corona-Ampeln stehen nach wie vor auf Grün. Am Samstag lag der R-Wert bei 0,41 und blieb unverändert zum Vortag. Der Wert lag damit zum fünften Mal in Folge unter 1. Die Zahl der aktiven Fälle ist von 333 auf 342 leicht gestiegen, auch wurden mit 33 Neuinfektionen etwas mehr gemeldet als am Tag zuvor. Die Zahl der Covid-19-Patienten im Krankenhaus ist von 148 auf 150 gering gestiegen. 198 am Coronavirus erkrankte Menschen sind bislang gestorben.

Der Berliner Senat stellt weitere Lockerungen in Aussicht: Nächste Woche, am 2. Juni, dürfen Kneipen wieder Gäste bewirten. Kinos dürfen ab dem 30. Juni wieder Gäste empfangen. Sport in Gruppen mit bis zu 12 Personen ist dann auch zugelassen – sowohl draußen als auch drinnen.

[Auf dem Handy und Tablet wissen Sie mit unserer runderneuten App immer Bescheid. Sie lässt sich hier für Apple-Geräte herunterladen und hier für Android-Geräte.]

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]