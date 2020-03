Zwei Corona-Fälle im Berliner Abgeordnetenhaus Im Berliner Abgeordnetenhaus gibt es den ersten Fall eines positiv getesteten Abgeordneten. Betroffen ist Frank Zimmermann, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion und Teil des Fraktionsvorstands. Im Gespräch mit dem Tagesspiegel erklärte er: „Ich habe mich am Donnerstag vorsichtshalber testen lassen. Heute habe ich das Ergebnis bekommen, es ist positiv.“



Auf Anraten eines Arztes befinde er sich bereits seit Donnerstag in häuslicher Quarantäne, sagte Zimmermann. Das Abgeordnetenhaus hatte er zuletzt am Montag der vergangenen Woche betreten. Damals tagte der Innenausschuss, die Abgeordneten waren nach den derzeit geltenden Abstandsregeln platziert worden, das Ansteckungsrisiko war minimiert.



Unklar ist, was die beiden Fälle für das am Donnerstag geplante Plenum des Abgeordnetenhauses bedeutet. In einer ersten Stellungnahme erklärte Ansgar Hinz, Sprecher des Parlaments: „Wir halten wie geplant an der Sitzung fest“. Er kündigte an, dass sich der Krisenstab des Parlaments, bestehend aus dem Präsidium sowie den Parlamentarischen Geschäftsführern der Fraktionen, über das weitere Vorgehen beraten wird. Die Sitzung ist als Ersatz für das in der Woche zuvor ausgefallene Plenum anberaumt. Geplant ist unter anderem eine Regierungserklärung zum Coronavirus durch den Regierenden Bürgermeister, Michael Müller (SPD). (Robert Kiesel)



Neben dem SPD-Abgeordneten Zimmermann ist ein weiteres Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses positiv auf das Coronavirus getestet worden. Genau wie Zimmermann hatte sich dieser am vergangenen Donnerstag vorsichtshalber auf das Virus testen lassen. Am Dienstag dann das Ergebnis: coronapositiv.