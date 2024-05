Dachstuhl steht in Flammen 80 Feuerwehrleute rücken zu Brand in Berlin-Pankow aus

Im Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in Berlin-Pankow ist am frühen Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. 80 Feuerwehrleute seien für die Brandbekämpfung in der Prenzlauer Promenade mit zwei Drehleitern im Einsatz, sagte Pressesprecher Dominik Pretz der Deutschen Presse-Agentur.

Das fünfgeschossige Haus befindet sich seinen Angaben zufolge an der Ecke zur Spiekermannstraße. Der Dachstuhl sei zu einer Wohnung ausgebaut. „Wir haben aktuell keine verletzte Person“, sagte Pretz.

Bislang habe niemand gerettet werden müssen, hieß es gegen 14.45 Uhr. Nach Angaben der Feuerwehr befinden sich keine Menschen mehr in dem Gebäude. Von der Straße aus seien Rauch und Flammen deutlich zu sehen.

Wegen des Einsatzes ist die Prenzlauer Promenade in beiden Richtungen zwischen Ostseestraße und Langhansstraße gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin auf X mitteilte. Die Tramlinien 2, 12 und 13 seien unterbrochen. Busse der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) werden den Angaben zufolge umgeleitet. (dpa)