Der Berliner Umweltsenat hat die Bürgerinnen und Bürger angesichts einer heranziehenden Unwetterlage zur Vorsicht aufgerufen. „Ein Gewittertief zieht ab dem Freitagnachmittag von Westen her über Berlin und Brandenburg und sorgt für eine heftige Unwetterlage bis voraussichtlich zum frühen Samstagmorgen“, teilte die Senatsverwaltung am Freitag mit.

Sie warnte davor, „während dieser Zeit Grünanlagen und die Berliner Wälder zu betreten - insbesondere außerhalb gesicherter Wege“. Herabfallende Äste und Teile von Baumkronen könnten schnell zur Lebensgefahr werden.

In der Stadt könnten zudem Dachziegel oder Gerüstteile herunterfallen. „Selbst nach Beruhigung der Wetterlage muss mit Astbruch, umstürzenden Bäumen und Behinderungen durch entwurzelte und abgebrochene Bäume gerechnet werden.“

Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor eine Unwetterwarnung herausgegeben. Es werden demnach verbreitet schwere, zum Teil auch extreme Gewitter mit massiven Auswirkungen erwartet. Es sei heftiger Starkregen mit 40 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde möglich. Hagelkörner könnten etwa fünf Zentimeter groß sein.

Es werde mit schweren Sturm- oder Orkanböen gerechnet, hieß es am Donnerstag. „Vereinzelte Tornados können nicht ausgeschlossen werden“, sagte ein DWD-Sprecher in Potsdam.

Auch am Abend ist der Vorhersage zufolge weiterhin von Südwesten aus mit Gewittern und Starkregen zu rechnen. Im Laufe der Nacht beruhige sich die Wetterlage, wobei weiterhin örtlich Schauer aufziehen können. Bevor es sich am Samstag und Sonntag abkühlt, steigen die Temperaturen am Freitag dem DWD zufolge noch einmal auf sommerliche 23 bis 28 Grad an. In der Nacht sinken sie auf 15 bis 12 Grad ab.

Am Samstag wird das sommerliche Hoch demnach erst einmal unterbrochen. Das Wetter wird der Vorhersage zufolge wechselhaft mit einem Mix aus Sonne und Wolken sowie einzelnen Regenschauern. Örtlich kann es stürmische Böen geben, die zum Abend hin nachlassen, hieß es. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 22 Grad an. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen zwölf und neun Grad.

Auch am Sonntag wird es dem DWD zufolge wechselnd bewölkt, aber dafür bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 21 Grad an. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest. (dpa)