Das achte Köpenicker Weltwunder – frei nach Tagesspiegel-Autor Lothar Heinke – ist am Montagabend wahr geworden: Der 1. FC Union Berlin hat erstmals den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga geschafft. Mit einem 0:0 im Rückspiel der Relegation schickten die Eisernen den VfB Stuttgart in die 2. Liga zurück. Trainer Urs Fischer führte den Verein in seinem ersten Jahr bei den Köpenickern in die Bundesliga: „Es ist einfach geil. Es tut mir leid für die Wortwahl, aber ich kann es anders nicht beschreiben. Das sind Gefühle, die kannst du nicht in Worte fassen.“

Video 01:16 Min. 'Wie Silvester in Sydney' - Union-Fans feiern ersten Aufstieg

Union-Präsident Dirk Zingler sagte: „Ich habe 40 Jahre lang auf diesen Tag gewartet. Aber wenn es dann soweit ist, fühlt es sich komisch an.“ Offensivspieler Robert Zulj sagte: „Das alles heute hier macht einfach nur Gänsehaut. Es ist unfassbar, was dieser Aufstieg für den Verein bedeutet.“ Bis in den frühen Dienstagmorgen feierten die Köpenicker gemeinsam mit Familien und Fans den Aufstieg.

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

An einer Grundschule, keine 15 Minuten Fußweg von der Alten Försterei, trägt gegen 7.45 Uhr gefühlt jedes vierte Kind – Mädchen wie Jungen – ein Trikot oder wenigstens einen Schal der Eisernen. „Eisern Union“-Rufe schallen über den Hof. Caro aus einer 3. Klasse berichtet, ihr Papa sei "erst nach Mitternacht" nach Hause gekommen.

Sie habe vier Trikots im Schrank, aber heute keines an, sie spricht mit einem Klassenkameraden dann über Pókemon-Sammelkarten. Ein Junge, der nach dem Aufstehen offenbar noch besonders mutig war, steht jetzt eher verstohlen am Schultor: Unter seiner Jacke blitzt ein blau-weißes Trikot mit Hertha-Emblem hervor.

Ein paar Straßen weiter kommen Bert und Elke Hoffmann aus ihrer Reihenhaustür. Der 39-jährige IT-Entwickler trägt dunklen Anzug, will zur Arbeit und legt für Foto nochmal den Schal über. Oma hatte am Abend auf die Jungs Ben (5) und Eddi (2) aufgepasst, so konnte das Paar gemeinsam ins Stadion.

Bert (39), Elke (36), Eddi (2) und Bruder Ben (5) Hoffmann aus Köpenick feiern am Morgen nach dem Aufstieg des FC Union Berlin in... Foto: Kevin P. Hoffmann

„Schon komisch, ein 0:0 so zu feiern“, sagt er. „Aber als der Schiri das Stuttgarter Tor aberkannt hat, hat es sich angefühlt wie ein Tor“, sagt Elke (36), Projektassistentin im Baugewerbe. „Unglaublich schön war‘s“, fasst Bert Hoffmann den Abend zusammen. „Man hat auch viele Männer weinen sehen“, ergänzt Elke Hoffmann.

Beide sind nach Abpfiff hinunter aufs Grün und haben beobachtet, wie einige Fans sich ein bisschen Rasen für die Ewigkeit herausgerupft haben. Bert Hoffman, seit Jahren Dauerkartenbesitzer, meint, dass die Fraktion der Fans, die einen Aufstieg im Grunde ablehnen, über die Jahre geschrumpft sei. „Man braucht ja Ziele. Ab jetzt heißt der für uns: Klassenerhalt“.

In der "Billard-Oase 2" herrscht noch Hochbetrieb

Gegen halb neun in der Bahnhofstraße nahe dem S-Bahnhof Köpenick torkeln noch paar männliche Fans zwischen 20 und 30 umher und möchten lieber nicht angesprochen werden. Das Lokal „Billiard-Oase 2“, keinen Hort der Bürgerlichkeit, aber ein zuverlässiger 24-Stunden-Treff einiger Union-Ultras, ist noch so voll wie praktisch alle Gäste an diesem Morgen.

Das Lokal "Billard-Oase 2" in der Bahnhofstraße in Berlin-Köpenick hat in der Regel 24 Stunden geöffnet und ist ein Treffpunkt der... Foto: Kevin P. Hoffmann

Man rede nicht mit der Presse, sagt ein stark tätowierter Fan mit der Statur eines Gerüstbauers, bei dem man sich im Gespräch in den Augen spiegeln kann. Er erzählt dann doch vom größten Tag in seinem Leben als Union-Fan, der er seit 36 Jahren sei. Er werde weiter durchmachen bis Mittwoch, wenn die Mannschaft Hof hält, kündigt er an. Und in der kommenden Saison werde er seinen schwerkranken Vater, Mitglied seit Gründung des Vereins, erstmals zu einem Bundesligaspiel schleppen. Wenn es sein müsse, auf dem Rücken tragend. Dann verdrückt auch er ein Tränchen.

Nichts erinnert mehr an eine wilde Nacht: Das Tor zum Stadion an der Alten Försterei" in Berlin-Köpenick am Morgen nach dem... Foto: Kevin P. Hoffmann

Am Tor zum Stadion erinnert nichts mehr an die rauschende Nacht. Außer Anwohnerin Rita Werschen, die schon ihre zweite Gassi-Runde mit Mischlingsrüde Jacky dreht. „Unmöglich sowas. Nach zwei Uhr in der Nacht knallte der letzte Böller! Meine Tochter ist Krankenschwester, hatte heute Frühschicht, und konnte fast kein Auge zutun“, schimpft sie.

Es werde immer schlimmer, meint die Dame, die seit etwa 20 Jahren in der direkten Nachbarschaft wohnt. Besonders ärgere sie, dass sie ihr Auto bei Heimspielen nicht im öffentlichem Straßenrand parken könne. "Alle zwei Wochen ist es hier voll und laut, und niemand denkt an uns", sagt Werschen. Während sie spricht, kommen noch zwei Fans in Sonnenbrillen vorbei - und machen ein Selfie vor dem Tor vor dem markanten Klinker-Schild zum "Stadion an der Alten Försterei“.

Siegesfeier mit Dampferfahrt und Rathausbalkon

Am Dienstag ist Durchatmen bei Union angesagt, die Spieler haben frei. Am Mittwoch steht die große Siegesfeier an, inklusive Dampferfahrt, wie Union noch am Montag ankündigte: Um 16 Uhr legt das Team von Trainer Urs Fischer mit der "Viktoria" an der East Side Gallery in Friedrichshain ab. Während der Kahn noch Richtung Köpenick schippert, öffnet um 17 Uhr das Stadion An der Alten Försterei für alle, die mitfeiern wollen. Der Eintritt ist frei.

Gegen 18 Uhr geht die Mannschaft am Anleger Luisenhain in der Köpenicker Altstadt von Bord, geht zu Fuß zum Rathaus Köpenick, wo eine Siegesfeier auf dem Rathausbalkon stattfindet. Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) empfängt dort das Team. Ab 19.30 Uhr wird dann in der Alten Försterei weitergefeiert, natürlich mit den Fans.

Die waren am Abend sichtlich gerührt: "Wir konnten nicht schlafen, wir konnten nicht arbeiten. Wir haben den ganzen Tag nur an Union gedacht", sagte ein Union-Anhänger am Montagabend nach dem Spiel vor der Kamera des RBB.

Mehr zum Thema Union Berlin im Blog So geht es für den 1. FC Union nach dem Aufstieg weiter

Am 16. August beginnt die nächste Saison – mit dem 1. FC Union in der Fußball-Bundesliga. (mit dpa)