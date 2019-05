Das achte Köpenicker Weltwunder – frei nach Tagesspiegel-Autor Lothar Heinke – ist am Montagabend wahr geworden: Der 1. FC Union Berlin hat erstmals den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga geschafft. Mit einem 0:0 im Rückspiel der Relegation schickten die Eisernen den VfB Stuttgart in die 2. Liga zurück.

Bis in den frühen Dienstagmorgen feierten die Köpenicker gemeinsam mit Familien und Fans den Aufstieg. Heute ist Durchatmen angesagt, die Spieler haben frei.

Am Mittwoch steht dann die große Siegesfeier an, inklusive Dampferfahrt, wie Union noch am Montag ankündigte: Um 16 Uhr legt das Team von Trainer Urs Fischer mit der "Viktoria" an der East Side Gallery in Friedrichshain ab. Während der Kahn noch Richtung Köpenick schippert, öffnet um 17 Uhr das Stadion An der Alten Försterei für alle, die mitfeiern wollen. Der Eintritt ist frei.

Um 18 Uhr geht die Mannschaft am Luisenhain von Bord, geht zu Fuß zum Rathaus Köpenick, wo eine Siegesfeier auf dem Rathausbalkon stattfindet. Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) empfängt dort das Team. Ab 19.30 Uhr wird dann in der Alten Försterei weitergefeiert, natürlich mit den Fans.

Die waren am Abend sichtlich gerührt: "Wir konnten nicht schlafen, wir konnten nicht arbeiten. Wir haben den ganzen Tag nur an Union gedacht", sagte ein Union-Anhänger am Montagabend nach dem Spiel vor der Kamera des RBB:

Das sagt der Klub am Abend nach dem Sieg:

Trainer Urs Fischer führte den Verein in seinem ersten Jahr bei den Köpenickern in die Bundesliga: „Es ist einfach geil. Es tut mir leid für die Wortwahl, aber ich kann es anders nicht beschreiben. Das sind Gefühle, die kannst du nicht in Worte fassen.“

Union-Präsident Dirk Zingler: „Ich habe 40 Jahre lang auf diesen Tag gewartet. Aber wenn es dann soweit ist, fühlt es sich komisch an.“

Offensivspieler Robert Zulj: „Das alles heute hier macht einfach nur Gänsehaut. Es ist unfassbar, was dieser Aufstieg für den Verein bedeutet.“ (mit dpa)