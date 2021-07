Auf dem Breitscheidplatz soll es am Sonntag, dem 22. August, einen Dank-Gottesdienst für freiwillig und ehrenamtlich Engagierte geben. In einer gemeinsamen Initiative der Gemeinde der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und des Tagesspiegel soll damit die beeindruckende Welle der Hilfsbereitschaft in der Corona-Pandemie gewürdigt werden.

Unzählige Berliner:innen haben auf eine eindrucksvolle Weise gezeigt, wie essenziell ihr Einsatz für eine mitfühlende und verantwortungsvolle Gesellschaft ist. An vielen Stellen zeigten sie sich entschlossen und ideenreich, um trotz des Lockdowns zu helfen – mit Einkaufshilfen für die älteren Nachbarn, mit dem Einsatz in den Impfzentren oder bei der Berliner Tafel und mit vielfältigen Nachbarschaftshilfen.

Briefe an Menschen in Pflegeeinrichtungen gaben den isolierten Empfängern Lebensmut. Sportvereine und soziale Einrichtungen entwickelten innovative Angebote, um den Kontakt etwa mit Kindern und Jugendlichen zu halten.

Martin Germer, der Pfarrer der Gedächtniskirche, wird die Besucher:innen um zehn Uhr von der auf dem Breitscheidplatz aufgebauten Bühne begrüßen, die evangelische Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein wird die Predigt übernehmen. Begleitet wird der einstündige Gottesdienst unter anderem von Musik und kurzen Beiträgen von ehrenamtlich engagierten Berliner:innen, die über ihre Corona-Erlebnisse berichten.

Unterstützt wird der Gottesdienst unter anderem vom Landessportbund, vom Diakonischen Werk und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband. Auch die katholische Kirche, die jüdische Gemeinde und ein Vertreter der muslimischen Kirche werden dabei sein.