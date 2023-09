Tagesspiegel Plus Dann bitte auch wieder den Zickzack-Radweg! : Die Berliner Verkehrssenatorin wettert gegen die Radspur Unter den Eichen

Man solle den alten Radweg am Botanischen Garten wieder in Betrieb nehmen, findet Manja Schreiner. Ihr eigenes Haus weiß jedoch: Das ist gar nicht so einfach. Eine Replik aus dem Südwesten.