Ist es in Ordnung, Tee und Kaffee zu schlürfen? Uns scheint der Tee besser zu schmecken und in anderen Kulturen (sowie bei Verkostungen) wird Tee und Kaffee ja auch geschlürft.

Friedrich, genießerisch

Wenn Sie von „uns“ schreiben, meinen Sie gewiss einen festen Kreis. Solange Partner und beste Freunde einer Meinung sind, was das Schlürfen betrifft, und sie außerdem unter sich sind, können sie selbstverständlich ihrer Leidenschaft nach Herzenslust nachgehen. Es spricht in diesem Fall auch überhaupt nichts gegen einen Wettstreit: Wer schlürft am lautesten…

Teegenossen verschrecken

Anders verhält es sich, wenn Außenstehende hinzukommen, die anderer Meinung sind oder anders empfinden und von dieser Passion gar nichts ahnen. Dann wäre es angezeigt, sich, was diese Form der Tee- und Kaffeeaufnahme betrifft, zurückzuhalten. Die anderen Kulturen und auch die Verkostungen sind keine gute Entschuldigung dafür, Kaffee- oder Teegenossen oder gar Gäste zu verschrecken oder anzuekeln.

Schnaufen und ächzen

Beim Verkosten geht es ja nicht darum, gemeinsam eine Tasse Kaffee oder Tee zu genießen. In der Regel wird die Qualität getestet, es handelt sich also um eine bestimmte Form von Arbeit oder auch Hobby. Wer schwere Lasten zu tragen hat während einer beruflichen Tätigkeit, wird dabei vielleicht auch schnaufen und ächzen, wie er es im eigenen Wohnzimmer nie tun würde.

Ausrede fürs Schlürfen

Andere Kulturen sind ebenfalls keine gute Ausrede fürs Schlürfen, sofern sie nicht auf Reisen sind und sich im Lebensraum der anderen Kultur befinden, wo solches Verhalten zum guten Benehmen zählt. Dann ist es gut, offen zu sein für fremde Sitten. Aber warum sollten Ihre Gäste, die vielleicht noch nie in Schlürfländern herumgereist sind, sich bei Ihnen zu Hause ohne Weiteres damit abfinden? Ein englisches Sprichwort sagt „When in Rome do as the Romans do“, was so viel bedeutet, dass man sich in Rom wie ein Römer verhalten soll. Oder auch: Unter Schlürfern dürfen Sie Schlürfer sein. Ansonsten hilft ein bisschen Selbstdisziplin und die vorübergehende Bereitschaft zum Verzicht auf den ultimativen Geschmackskick.