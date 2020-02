Personalmangel, ein umstrittener Todesfall und der politisch gewollte Anspruch, zur medizinischen Weltspitze zu gehören – an der Charité herrscht in diesen Tagen wieder Unruhe. Nachdem im Dezember krebskranke Kinder auf der zuständigen Station am Virchow-Campus zwar diagnostiziert, aber wegen fehlender Pflegekräfte nicht stationär versorgt werden konnten, kämpft die Charité mit ihrem Image.

„Auch die beste Hochschulklinik ist nicht immun“

Obwohl derzeit insgesamt 4500 Pflegekräfte an den vier Charité-Standorten arbeiten, werden mindestens 100 weitere gebraucht, um Standards einzuhalten, die sich aus Bundesvorgaben und dem Haustarifvertrag ergeben.

„Das deutsche Gesundheitssystem hat ein ernsthaftes Problem“, sagte Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach (SPD). Krachs Verwaltung ist für die landeseigene Universitätsklinik zuständig. „Auch die beste Hochschulklinik Deutschlands ist nicht gegen den bundesweit herrschenden Personalmangel immun.“

Das Wahrzeichen der Charité - der Bettenturm auf dem Campus in Mitte. Hannes Heine

Bericht über den Tod eines Kindes

Nach Recherchen des ARD-Magazins „Kontraste“ hatte die Unterbesetzung konkrete Folgen. Demnach ist ein an Leukämie erkranktes Kleinkind vergangenes Jahr nicht auf der Kinderonkologie-Station aufgenommen wurden; es fehlte dafür Personal. Das Kind wurde, wie in solchen Fällen üblich, in einer anderen Klinik untergebracht. Dieses Haus verfügte jedoch nicht über eine eigene Kinder-Krebsstation. In dieser Klinik habe sich "Kontraste" zufolge der kritische Zustand des Kindes verschlechtert.

„Am nächsten Tag konnte das Kind dann zu uns verlegt werden, aber es verstarb leider rasch. Das hat uns alle sehr mitgenommen“, zitiert die ARD einen Charité-Arzt anonym. "Man kann es nie wissen, aber vielleicht wäre das Kind noch am Leben, wenn wir es rechtzeitig hätten übernehmen können." Die Charité äußerte sich wegen der ärztlichen Schweigepflicht nicht zu dem Fall.

Pflege ist ein körperlich und seelisch harter Job. Der Branche fehlt der Nachwuchs. Kitty Kleist-Heinrich

Immer wieder hatten auch andere Berliner Kliniken über fehlende Investitionen geklagt, marode Gebäude und alte Technik seien die Folge – und Geld, das für Personal vorgesehen sei, abzweigen. Der Senat investiere Hunderte Millionen Euro in die Infrastruktur, sagte Staatssekretär Krach. Seit Jahresanfang werde zudem mit den ebenfalls landeseigenen Vivantes-Kliniken ein gemeinsamer Ausbildungscampus für Gesundheitsberufe betrieben.

Demnächst soll dazu in Spandau eine Schule errichtet werden, an der es bis zu 3000 Ausbildungsplätze geben soll. Der Senat möchte Berlin zu einer führenden Medizinmetropole ausbauen, die Charité soll dabei Nukleus sein.

Charité: Fast 800 Kinder konnten 2019 nicht stationär aufgenommen werden

Insbesondere Fachkräfte für Kinderstationen sind noch seltener als Pflegepersonal generell. Die Mängel in der Kindernotfallversorgung am Virchow-Campus in Wedding wurden 2019 deutlich: Fast 800 Kinder konnten im Jahresverlauf nicht stationär aufgenommen werden, sondern mussten in andere Kliniken verlegt werden, obwohl – so die Einschätzung unter Landespolitikern und Ärzten – die dortige Ausstattung nicht dem Charité-Standard entsprochen haben soll.

Die abgewiesenen Patienten erhielten meist ein Bett in einer Berliner Klinik, rund 100 Kinder aber fuhren zur Behandlung nach Brandenburg. Im Dezember hatte die Universitätsklinik ihr Kinderkrebszentrum auf dem Weddinger Virchow-Campus für neue Patienten über Tage ganz geschlossen: In der Kinderonkologie waren zehn von 50 Stellen unbesetzt.

Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach (SPD) ist auch für die Charité zuständig. Kai-Uwe Heinrich

Man sei mit der Charité im intensiven Austausch, sagte Staatssekretär Krach, damit „drastische Situationen wie ein Aufnahmestopp in der Kinderonkologie nicht mehr vorkommen“. Berlin könne das bundesweite Pflegeproblem aber nicht allein lösen.

Vor einigen Wochen sprachen Ärzte, Klinikmanager und Lokalpolitiker bundesweit von einer nur unzureichend ausgestatteten Kindermedizin. Oft wurde dabei auch das System der Fallpauschalen kritisiert. Die zuständigen Krankenkassen vergüten Behandlungen seit 2004, indem sie sich an fixen Kostenplänen nach Durchschnittswerten orientieren.

Am Donnerstag traten zudem Beschäftigte der Charité-Tochter CFM in einen Warnstreik. Die Mitarbeiter der CFM sind für Boten-, Wach- und Reinigungsdienste zuständig. Die Gewerkschaft Verdi fordert, ihre Arbeitsbedingungen an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst anzupassen.

Mehr zum Thema Neuer Charité-Chef Heyo Kroemer Macht dieser Mann Berlin zur Medizinmetropole?

Mehr Informationen gibt es im Background Gesundheit.