Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat sich am Montag im Gesundheitsausschuss im Abgeordnetenhaus besorgt zur epidemiologischen Lage in der Stadt geäußert. "Das Tempo der Neuinfektionen gewinnt an Fahrt", sagte Kalayci.

Besonders die Sieben-Tage-Inzidenz, der Wert der Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner, bereitet ihr Sorgen. Dieser stieg in Berlin in den vergangenen Tagen auf 21. "Damit ist Berlin bundesweit leider Spitzenreiter", sagte Kalayci und ergänzte: "Das ist ein Grund zur Sorge."

Vor allem in Friedrichshain-Kreuzberg, wo die Sieben-Tage-Inzidenz nach den neuesten Daten des Tagesspiegel Innovation Labs auf 50,8 stieg, werde es immer schwerer, die Kontaktketten nachzuverfolgen.

Unter der Leitung der Firma Risklayer und des Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology am Karlsruher Institut für Technology (KIT) sammelt das Tagesspiegel Innovation Lab die Meldungen direkt von den knapp 400 einzelnen Websites der Kreisämter in den Bundesländern und verifiziert sie mehrfach. Die Senatsgesundheitsverwaltung gibt den Wert für Friedrichshain-Kreuzberg aktuell mit "über 48" an.

Kalayci betonte im Gesundheitsausschuss, bislang seien es vor allem Menschen unter 30 Jahren, die sich infizierten, doch auch die Infektionen bei der älteren Bevölkerung würden wieder leicht steigen. "Wenn die Älteren erreicht werden, wird die Zahl der Hospitierten und der Toten leider wieder steigen." Dies zeigten Erfahrungen aus dem Ausland, wie zum Beispiel aus Spanien.

In Berlin infizieren sich Menschen aktuell an erster Stelle in privaten Haushalten, bereits an zweiter Stelle wegen eines nachlässigen Freizeitverhaltens. Die Gesundheitsämter würden der Verwaltung von vielen privaten Feiern berichten, bei denen sich Menschen infizierten. Die Gesundheitssenatorin warnte eindringlich davor.

Gesundheitssenatorin rät von Reisen in den Herbstferien ab

Angesichts der zum Teil sehr hohen Corona-Fallzahlen in vielen europäischen Ländern sprach sich Berlins Gesundheitssenatorin auch gegen internationale Reisen in den Herbstferien (12. bis 26. Oktober) aus. Die Ferien fallen in Berlin auf den Zeitraum vom 12. bis 26. Oktober. "Eine Pandemiezeit ist keine Reisezeit", sagte Kalayci im Ausschuss.

Mit Blick auf die steigenden Corona-Zahlen auch in Deutschland brauche man die Testkapazitäten nicht nur für Reiserückkehrer. Das Verhalten mancher Urlauber im Sommer kritisierte Kalayci. Sie erneuerte ihre Forderung, Testkapazitäten neben Kranken und Kontaktpersonen auch für Pfleger, Ärzte, Lehrer und Mitarbeiter von Kitas zu nutzen.