Das neue Ausbildungsjahr hat bereits im September begonnen – doch wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilt, suchen in diesem besonderen Jahr immer noch mehrere Tausend Schulabgängerinnen und -abgänger in Berlin eine Lehrstelle.

Bei den Unternehmen sind laut Agentur noch mehr als 3700 Lehrstellen offen.

Weil aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr viele Jobbörsen gar nicht oder nur digital und eingeschränkt stattgefunden haben, hat sich offenbar der Einstieg in eine Ausbildung verzögert.

Deshalb haben sich die Arbeitsagenturen, die Senatsverwaltung sowie die Industrie- und Handelskammer (IHK) und die Handwerkskammer zusammengetan und appellieren an junge Menschen: Auch jetzt im Herbst, nach dem offiziellen Ausbildungsstart, ist ein Einstieg noch möglich.



„In allen Bereichen werden noch Azubis gesucht, viele in der Pflege, im Dienstleistungssektor und im Handwerk“, teilt die Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, Elke Breitenbach, mit.

Die Verlängerung der Frist für neue Ausbildungsverträge biete jetzt nochmal eine Gelegenheit, sich um einen Ausbildungsplatz zu bewerben. „Ausbildung ist eine Investition in die Zukunft, und noch ist Zeit dafür“, sagte Breitenbach.

Auch Bernd Becking, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, betont: „Jugendliche und ihre Eltern sollten die zusätzliche Zeit nutzen, um sich zu informieren und eine Entscheidung zu treffen. Damit sie kein wertvolles Jahr verlieren! Nutzen Sie auch die Angebote der gemeinsamen Nachvermittlungsaktion.“

Auch im Einzelhandel und im Büromanagement wird noch Nachwuchs gesucht

„Trotz Krise suchen viele Berliner Unternehmen gerade akut nach Azubis. Aufgrund der verzögerten Besetzung sind noch viele attraktive Angebote für den Ausbildungsstart September frei.

Im Februar 2021 werden zahlreiche weitere Stellen folgen“, verspricht die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer (IHK), Beatrice Kramm. Engagierte Nachwuchskräfte würden nicht nur im Einzelhandel und Büromanagement gesucht, sondern zum Beispiel auch in IT-Berufen, im E-Commerce sowie in einigen spannenden Bau- und Elektro-Berufen.

Bei IHK-Berufen helfe zum Beispiel die passgenaue Besetzung weiter. Es lohne sich also, den Herbst dafür zu nutzen, „die zahlreichen Vermittlungsangebote aller Partner im Land Berlin in den nächsten Wochen in Anspruch zu nehmen“, sagt Kramm. Interessierte Schulabgänger können sich dafür bei der IHK-Lehrstellenbörse unter www.ihk-lehrstellenboerse.de umschauen.

Dort können Suchende ihren Wunschberuf und sogar den Wunschort eingeben. Auch Praktikumsplätze werden über das Portal vermittelt.

Die Lehrstellenbörse der Handwerkskammer hält laut Geschäftsführer Ulrich Wiegand derzeit mehr als 800 offene Angebote bereit. „Entscheiden Sie sich jetzt. Wer heute seine Ausbildung in einem Handwerksbetrieb beginnt, wählt den richtigen Einstieg in eine berufliche Karriere“, wirbt er. Bei den Kammern sowie bei der Berufsberatung der Jugendberufsagentur Berlin erhalten Suchende Beratung und Angebote.