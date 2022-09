Verhandlung hat begonnen Landesverfassungsgericht hält Wahlwiederholung in Berlin für möglich

Der Berliner Verfassungsgerichtshof zieht nach einer vorläufigen Einschätzung eine komplette Wiederholung der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus in Betracht. Das erklärte Gerichtspräsidentin Ludgera Selting am Mittwoch zum Auftakt der mündlichen Verhandlung. Sie begründete dies mit Wahlfehlern, die Auswirkungen auf die Mandatsverteilung und Zusammensetzung des Parlaments gehabt haben könnten.

Lange Schlangen vor Wahllokalen, falsche Stimmzettel, zu wenig Wahlurnen und überforderte Helfer: Am 26. September 2021 schüttelte die Republik kollektiv den Kopf über die Hauptstadt. Nun prüfen Juristen die Konsequenzen.

Gut ein Jahr nach der von Pannen überschatteten Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus überprüft der Verfassungsgerichtshof (VerfGH) deren Gültigkeit. Die mündliche Verhandlung am Mittwoch (ab 11.00 Uhr) ist ein wichtiger Schritt bei der politischen und juristischen Aufarbeitung der Versäumnisse am 26. September 2021, die bundesweit für Schlagzeilen sorgten.

Es wird erwartet, dass Berlins oberstes Gericht eine vorläufige Einschätzung dazu abgibt, ob die Wahl wiederholt werden muss. Möglich ist, dass dies zumindest in einigen der 78 Wahlbezirke nötig wird. Die Meinungen darüber gehen weit auseinander. Eine Entscheidung des Gerichts wird nicht am selben Tag erwartet, ist aber theoretisch möglich.

Am 26. September 2021 wurden in Berlin der Bundestag, das Berliner Abgeordnetenhaus und die zwölf Bezirksverordnetenversammlungen gewählt. Dazu kam noch ein Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungskonzerne. Dabei waren massive Probleme aufgetreten: Dazu zählten falsche oder fehlende Stimmzettel, die zeitweise Schließung von Wahllokalen und lange Schlangen davor mit teils stundenlangen Wartezeiten. Außerdem hatten etliche der 2257 Wahllokale teils noch weit nach 18.00 Uhr geöffnet.

Eines der wichtigsten Verfahren in der Geschichte des Gerichts

Insgesamt liegen dem Gericht 35 Einsprüche gegen die Wertung der Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und den zwölf Bezirksparlamenten vor, über vier davon soll zunächst verhandelt werden. Dabei geht es um die Beschwerden der Landeswahlleitung, der Innenverwaltung sowie der Parteien AfD und Die Partei.

Alle Verfahrensbeteiligten können dazu Stellung nehmen. Entscheidend bei dem Wahlprüfungsverfahren ist die Frage, ob Fehler am Wahltag mandatsrelevant waren - ob sie also Auswirkungen auf Mandatsverteilung und Zusammensetzung des Parlaments hatten.

Das Verfahren gilt als eines der wichtigsten in der Geschichte des höchsten Berliner Gerichts und sprengt alles bisher Dagewesene. So tagen die Richterinnen und Richter erstmals außerhalb ihres Domizils im Kammergerichtsgebäude.

Wegen der ungewöhnlich großen Zahl von Verfahrensbeteiligten und des immensen öffentlichen Interesses kommen sie in einem großen Hörsaal der Freien Universität zusammen, wo bis zu 570 Teilnehmer Platz finden. Nach Angaben von Sprecherin Lisa Jani handelt sich um die bislang größte Gerichtsverhandlung dieser Art in Berlin.

Rund 80 Justizwachmeister und Polizisten sorgen für Sicherheit

Um die Verhandlung am Verfassungsgerichtshof über die Gültigkeit der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus abzusichern, sind rund 80 Justizwachtmeister und Polizisten im Einsatz. Verhandelt wird wegen der ungewöhnlich großen Zahl von Verfahrensbeteiligten in einem großen Hörsaal der Freien Universität in Berlin-Dahlem, in dem bis zu 570 Teilnehmer Platz finden.

Nach Angaben einer Justizsprecherin sind allein rund 40 Justizwachtmeister vor Ort. Wie der Einsatzleiter der Polizei am Mittwochmorgen ergänzte, kommen noch einmal so viele Polizisten hinzu. Die ersten Prozessbeteiligten sind bereits am Verhandlungsort eingetroffen, auch Publikum hat sich schon eingefunden, das die Gerichtsverhandlung verfolgen will.

Der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Dennis Buchner, stellt sich auf eine lange mündliche Verhandlung an diesem Mittwoch über die Gültigkeit der Abgeordnetenhauswahl ein. „Das wird ein langer Tag“, sagte er am Mittwoch bei seiner Ankunft am Verhandlungsort der dpa. Er gehe davon aus, dass der Verfassungsgerichtshof erste Hinweise geben werde, wie es die Situation einschätze. Dann könnten sich die Beteiligten dazu äußern.

Das ist heute ohne Zweifel ein historischer Tag. Stefan Evers, Berlins CDU-Generalsekretär

Berlins CDU-Generalsekretär Stefan Evers hat auf die Bedeutung der Verhandlung am Verfassungsgerichtshof über die Gültigkeit der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus hingewiesen. „Das ist heute ohne Zweifel ein historischer Tag“, sagte er der dpa am Mittwochvormittag. Die Dimension der Verhandlung sei ebenso groß wie die Dimension der Wahlpannen. Er hoffe, dass das Gericht eine Richtung benenne, wohin es bei seiner Entscheidung tendiere. „Wir sind auf alles vorbereitet.“

Das endgültige Urteil soll bis Ende des Jahres fallen

Berlins AfD-Fraktionsvorsitzende Kristin Brinker wünscht sich von der Verhandlung am Verfassungsgerichtshof über die Gültigkeit der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus eine Einschätzung dazu, ob sie wiederholt werden muss.

„Ich erwarte am heutigen Tag Vorabinfos des Gerichts, ob es tatsächlich zu einer Wahlwiederholung kommt“, sagte Brinker am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Das würde den Parteien und den Wählerinnen und Wählern Sicherheit geben, um sich für eine etwaige Wahlwiederholung vorzubereiten.“ Die AfD geht Brinker zufolge davon aus, dass die Wahl zum Abgeordnetenhaus bei den Zweitstimmen wiederholt werden muss.

Nach der Verhandlung haben die Richterinnen und Richter laut Gesetz drei Monate Zeit für ein Urteil, also bis Ende des Jahres. Im politischen Raum wird ihre Entscheidung im November oder Dezember erwartet.

Parallel zu dem Berliner Verfahren steht auch im Hinblick auf den Bundestag die Möglichkeit einer Wahlwiederholung im Raum. Darüber befindet - womöglich im Oktober - zunächst der Bundestag selbst auf Basis einer Empfehlung seines Wahlprüfungsausschusses. Erwartet wird, dass dann Klagen dagegen beim Bundesverfassungsgericht eingehen und dieses das letzte Wort hat. (dpa)

