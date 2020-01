Ansage an "Neubau-Fetischisten"

Mit Zweckentfremdungsverbot, Neubau und Milieuschutz habe die Koalition bereits viel gemacht, um den Wohnungsmarkt sozialer zu gestalten, sagt Schmidberger. Fast 30 Jahre „falsche Politk“ seien aber so schnell nicht zu korrigieren. An alle „Neubau-und-sonst-nichts-Fetischisten“ im Parlament richtet sie die Worte: „Warum hat der Neubau in den letzten Jahren dann hier nicht funktioniert?“ Wo bitte solle diese Musterstadt sein, in der Angebot und Nachfrage zu einem leistbaren Wohnungsmarkt führen? Schmidberger gibt zu, dass der Mietendeckel noch einige Unsicherheiten berge. „Das hätten wir gerne anders gehabt, aber ja, wir betreten damit juristisches Neuland.“ Deswegen habe man verschiedene Modelle abgewogen.