"Umwandlung in Eigentumswohnung erschweren"

Zur Kritik, dass der Mietendeckel den Neubau in Gefahr bringe, sagt Harald Wolf: "Gegenwärtig erleben wir in Berlin vor allem reges Karussell von Kauf und Verkauf, mit dem Ziel, bei jedem Kauf und Verkauf eine höhere Rendite zu erzielen, mit der Spekulation auf einen höheren Mietpreis." Die rot-rot-grüne Koalition wolle ein neues Geschäftsmodell, ohne den Neubau zu stoppen. Deshalb ist dieser vom Mietendeckel ausgenommen. Es könne sein, dass durch das neue Gesetz dazu führe, dass nun verstärkt in Eigentumswohnungen investiert werde. "Dann muss man auch die Umwandlung in Eigentumswohnungen entsprechend erschweren. Dafür steht diese Koalition auch."