Debatte in Berlin So ist die DDR verreist

„Visafrei bis Hawaii“ – so lautete eine der Forderungen der DDR-Revolution, die vor 33 Jahren zum Mauerfall führte. Dabei war der Tourismus auch für das eingegrenzte Ostdeutschland ein wichtiger Lebensfaktor. Auch wenn die weite Welt meist am ungarischen Balaton oder in der Prager Altstadt endete, so waren insbesondere Jugendliche voller Wissbegier unterwegs. Und verliebten sich am Strand von Bulgarien auch mal unversehens in junge Leute aus Westdeutschland. Und plötzlich war die eigentlich unerreichbar weite Welt ganz nah.

Die DDR-Fluggesellschaft „Interflug“ flog mit westdeutschen Airbussen sogar aus dem nahen Osten bis nach Fernost. Allein zwei Millionen Urlaubsreisen wurden jährlich über den Feriendienst der Staatsgewerkschaft FDGB abgewickelt. Knappe Urlaubsplätze an der Ostsee wurden allerdings auch für politisches Mitmachen verteilt. Und selbst ins sozialistische Ausland fuhr oft genug auch die Stasi mit, um Fluchten zu verhindern. Reisen in einer Diktatur waren nie so frei, wie sie sich anfühlten.

Wie reiste es sich in einem eingemauerten Land? Darüber sprechen Zeitzeuginnen und Wissenschaftler am Donnerstag., den 10. November bei einer Berliner Podiumsdebatte. Ab 18 Uhr erzählen Autorin Claudia Rusch („Meine Freie Deutsche Jugend“) sowie Detlef Berg, früherer Reiseleiter beim Tourismusbüro „Jugendtourist“, von den kleinen Freiheiten des Wegfahrens und den Erkenntnissen beim Zurückkommen. Und Hasso Spode, Leiter des Historischen Archivs zum Tourismus, zeigt auf, ob der DDR-Tourismus das System stabilisiert oder destabilisiert hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Runde wird moderiert von Tagesspiegel- und Checkpoint-Autor Robert Ide. Der Eintritt in der Kronenstraße 5 in Mitte (U-Bahnhof Stadtmitte) ist frei, einen Livestream gibt es ab 18 Uhr hier. Es können auch online Fragen gestellt und eigene Geschichten erzählt werden. Denn die menschliche Sehnsucht nach Freiheit und Ferne vergeht nicht. (Tsp)

Zur Startseite