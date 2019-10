Internationale Wissenschaftler und Künstler fordern eine Öffnung der Museumsinventare, um die Rückgabe von Kolonialobjekten aus deutschen Sammlungen zu fördern. In einem am Donnerstag in der „Zeit“ veröffentlichten Appell an die Kulturminister von Bund und Ländern wird dafür „unbeschränkter und unkontrollierter Zugang“ zu den Bestandsverzeichnissen gefordert.

Zu der Gruppe der Unterzeichner gehören unter anderem die französische Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy, der Schweizer Regisseur Milo Rau, der kamerunische Theoretiker Achille Mbembe und der senegalesische Ökonom Felwine Sarr. Savoy und Sarr hatten den französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Umgang mit Kolonialkunst beraten. Ende 2018 hatten sie in einem Bericht empfohlen, aus der Kolonialzeit stammende Kunstwerke an die Herkunftsländer in Afrika zurückzugeben.

Die Wissenschaftler bezeichneten es als „Skandal, dass es trotz der anhaltenden Debatte noch immer keinen freien Zugang zu den Bestandslisten der öffentlichen Museen in Deutschland gibt“. Es sei wichtig, zu erfahren, wie genau afrikanische Sammlungen in deutschen Museen aussehen, aus welchen Regionen die Objekte kommen und welche Arten von Objekten es gibt. Das sei Grundlage für jeden Dialog und es brauche dafür keine langwierigen Datenaufbereitungen oder Digitalisierungsprojekte. „Es gibt keinen Grund zu warten“, heißt es in dem Brief.

Am Mittwoch hatten Bund, Länder und Kommunen die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle beschlossen, um die Rückgabe von Kolonialobjekten zu vereinfachen. Menschen und Institutionen aus Herkunftsstaaten und betroffenen Gesellschaften können sich dort über Bestände von Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Deutschland informieren.

Die Anlaufstelle soll 2020 ihre Arbeit aufnehmen

Die Kontaktstelle soll im ersten Quartal 2020 ihre Arbeit aufnehmen. Sie wird je zur Hälfte von dem Bund und den Ländern finanziert und ist organisatorisch bei der Kulturstiftung der Länder angesiedelt. Sie richte sich insbesondere an Personen und Institutionen aus den Herkunftsstaaten und -gesellschaften, wie es in der Mitteilung des Auswärtigen Amts heißt.

Diese können sich dort über Bestände von Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Deutschland informieren. Zahlreiche deutsche Museen und andere Institutionen arbeiten der Mitteilung zufolge bereits an einer Inventarisierung und Digitalisierung ihrer Bestände und stellen Daten zur Verfügung, die in die Arbeit der Kontaktstelle einfließen können.

Die Einrichtung sei ein „wichtiger Schritt hin zu größtmöglicher Transparenz“, heißt es weiter. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) betonte, dass die Arbeitsgemeinschaft aus Bund, Ländern und Kommunen „den Dialog mit Expertinnen und Experten sowie Betroffenen im Interesse eines offenen, respektvollen und partnerschaftlichen Miteinanders suchen und möglichst kurzfristig umsetzbare Lösungen vorschlagen“ werde. (Tsp)