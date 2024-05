Demenzkranker Mann vermisst Berliner Polizei sucht mit Bildern nach 60-Jährigem

Die Berliner Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 60-jährigen Peter Hagedorn aus Niederschönhausen. Das teilte sie am Dienstag mit.

Der an Demenz erkrankte Mann hat am Sonntag, dem 12. Mai 2024, seine Wohnung verlassen und wird seitdem vermisst. Wegen seiner Erkrankung ist er vermutlich hilf- und orientierungslos unterwegs. Peter Hagedorn ist etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank und hat einen vorgebeugten Gang. Er hat struppiges, dunkles Haar und einen stoppeligen Bart.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug Peter Hagedorn ein graues T-Shirt und eine dunkle Hose. Seine Kleidung ist mit seinem Namen versehen.

Der Vermisste führt weder Handy noch Portemonnaie oder Ausweispapiere mit sich. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat Peter Hagedorn seit Sonntag gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) unter den Telefonnummern (030) 4664-173400 (zur Bürodienstzeit) und 4664-171100 (außerhalb der Bürodienstzeit) sowie per E-Mail an dir1k34@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten können sich Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin wenden. In dringenden Fällen, die sofortiges polizeiliches Handeln erfordern, ist der Notruf 110 zu wählen. (Tsp)