Demenzkranker Senior in Hakenfelde vermisst  Wo ist Orhan Güven? Berliner Polizei bittet um Mithilfe

Die Berliner Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Orhan Güven. Der 77-Jährige wird seit dem vergangenen Samstag, 21. Januar, in seiner Pflegeeinrichtung für Demenzkranke an der Kronprinzenstraße in Hakenfelde vermisst.

Die Einrichtung soll er laut Polizei am Samstag gegen 3 Uhr früh mit unbekanntem Ziel verlassen haben. Mit der Veröffentlichung eines Fotos fragen die Ermittler nun, wer den Vermissten seither gesehen hat und wer Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann.

Orhan Güven ist ungefähr 165 cm groß und schlank. Er trägt einen weißen Dreitagebart, hat eine Glatze und große Ohren. Zum Zeitpunkt des Verlassens trug er eine blaue Windjacke.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 in der Charlottenburger Chaussee 75 in Berlin-Spandau, unter der Rufnummer (030) 4664-473421 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)

