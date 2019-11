Die Bewegung „Fridays for Future“ will an diesen Freitag mit einem neuen Klimastreik wieder Zehntausende Menschen auf die Straße bringen. Anlass des Klimastreiks ist die anstehende Klimakonferenz in Madrid. Dazu sollen in 513 deutschen Städten Demonstrationen stattfinden. In Berlin wird die Demo von einer bekannten Berliner Band unterstützt.

Nach Angaben der Polizei werden in Berlin bis zu 50 000 Teilnehmer erwartet. Ein Pressesprecher von Fridays for Future, Immanuel Nikelski, sagte dem Tagesspiegel, dass man keine genaue Zahlen erwarten könne. Im September waren für den Streik allein in Berlin 20 000 Teilnehmer angemeldet - letztlich kamen rund 270 000 Personen.

Die Demonstration wird wie folgt ablaufen:

Beginn der Anfangskundgebung: 12 Uhr am Brandenburger Tor

Beginn der Demonstration: gegen 13 bis 13.15 Uhr

Beginn der Abschlusskundgebung: gegen 14 bis 14.30 Uhr am Brandenburger Tor

Die genauen Uhrzeiten können aber stark abweichen, je nachdem wie viele Personen am Klimastreik teilnehmen werden, sagt Sprecher Nikelsi. Sprechen werden auf den Kundgebungen unter anderem der Präsident der Technischen Universität (TU) Christian Thomsen, Rainer Hoffmann (DGB), Leonie Wenz (Uni Potsdam), Maja Göpel (Scientists for Future) und Klimaaktivistin Luisa Neubauer.

Die Kundgebungen werden musikalisch begleitet von der Band Seeed, Heiko und Roman Lochmann („Die Lochis“), der Band Irie Révoltés und der Sängerin Lary.

Laut der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) verläuft die Route der Demonstration über das Brandenburger Tor - Ebertstraße - Behrenstraße - Glinkastraße - Neustädtische Kirchstraße - Reichstagufer - Weidendammbrücke - Friedrichstraße - Reinhardstraße - Luisenstraße - Marschallbrücke - Wilhelmstraße - Dorotheenstraße - Scheidemannstraße - Yitzhak-Rabin-Straße - Straße des 17. Juni - Brandenburger Tor.

Neben der Hauptdemonstration sind Zubringerdemonstrationen angekündigt. Das sind die Routen:

Zwischen etwa 10:00 Uhr und 11:30 Uhr: Friedrichstraße - Unter den Linden - Wilhelmstraße - Dorotheenstraße - Scheidemannstraße - Yitzhak-Rabin-Straße - Straße des 17. Juni

Zwischen etwa 10:00 Uhr und 11:30 Uhr: Südstern - Hasenheide - Bergmannstraße - Schleiermacherstraße - Gneisenaustraße - Mehringdamm

Zwischen etwa 10:00 Uhr und 11:00 Uhr: Ernst-Reuter-Platz - Straße des 17. Juni - Brandenburger Tor

Zwischen etwa 11:00 Uhr und 11:45 Uhr Invalidenstraße - Alt-Moabit - Paulstraße - Spreeweg - Großer Stern - Straße des 17. Juni

Die VIZ erwartet außerdem, dass die Straße des 17.Juni zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr gesperrt sein wird. Daher sollen Verkehrsteilnehmer mit erheblichen Verkehrsstörungen und Sperrungen in den Bereichen Mitte und Tiergarten rechnen, schreibt die VIZ.