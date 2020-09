Um kurz nach 13 Uhr hat in Berlin-Mitte eine Kundgebung von Abtreibungsgegnern begonnen. Der Platz vor dem Brandenburger Tor war gut gefüllt. An den Zugängen bildeten sich lange Schlangen, die wegen der Corona-Pandemie geltende Maskenpflicht und das Abstandhalten wurde größtenteils eingehalten. Der Demozug setzte sich schließlich um kurz nach 14 Uhr in Bewegung.

Der sogenannte "Marsch für das Leben" gegen Abtreibungen soll vom Brandenburger Tor auf die Straße des 17. Juni und wieder zurück führen. 5000 Teilnehmer sind angemeldet. Nach Beobachtungen vor Ort wurde diese Teilnehmerzahl zunächst nicht erreicht, geschätzte 2000 Menschen versammelten sich am Mittag bei der Demo.

Auch die AfD-Politikerin Beatrix von Storch wurde unter den Demonstranten von einer "Jungle World"-Reporterin beobachtet, die ein Foto auf Twitter postete.

Vor Ort waren bei den Abtreibungsgegnern auch antisemitische und Shoa-relativierende Symbole zu erkennen. Ein Teilnehmer trug ein T-Shirt mit einem abgebildetes Embryo in einem Davidstern-ähnlichen Zeichen.

Auf der anderen Seite des Brandenburger Tores, dem Pariser Platz, demonstriert ein Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung mit erwarteten 1500 Demonstranten für das Recht auf Abtreibung. In Hör- und Sichtweite der Abtreibungsgegner riefen Gegendemonstranten: „My body, my choice, raise your voice“.

Zur Gegenkundgebung des Bündnisses „Für sexuelle Selbstbestimmung“ sind am Mittag mehrere Hundert Menschen gekommen. Wegen der Corona-Pandemie haben sich die Veranstalter dagegen entschieden, einen Demonstrationszug anzumelden.

Verkehrsbehinderungen durch mehrere Demos

In der Berliner Innenstadt sorgen Demonstrationen besonders an diesem Samstag für Verkehrsbehinderungen und Staus. Neben den Abtreibungsgegnern und Frauenrechtlerinnen gehen auch Fahrrad-Aktivisten und ein Bündnis linker Gruppen auf die Straße. Berliner Autofahrer sollten die Innenstadt besser umfahren.

Um 14.00 Uhr beginnt eine Fahrrad-Demonstration rund um die Innenstadt. 1000 Radfahrer wollen bei einer Kreisfahrt einmal um das Stadtzentrum fahren. Die Strecke beginnt am Potsdamer Platz und führt durch Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg, Wedding, Charlottenburg und zurück zum Potsdamer Platz.

Am Abend (18.00 Uhr) ziehen linke und linksradikale Initiativen eines Aktionsbündnisses „Wer hat, der gibt“ über den Ku'damm. Angemeldet sind in der Hauptstadt 2000 Teilnehmer, die vom Adenauerplatz über den Ku'damm bis zum Wittenbergplatz laufen.

Darüber hinaus werden auch am Sonntag viele Menschen auf den Straßen der Hauptstadt erwartet. Das Bündnis „Seebrücke“ ruft zu einer Großdemonstration um 14 Uhr auf dem Wittenbergplatz in der City-West auf. Die Wegstrecke des Aufzugs führt über den Kurfürstendamm, die Kantstraße und Kurfürstenstraße zum Großen Stern. Die Initiative will unter dem Motto „Wir haben Platz“ für die sofortige Aufnahme von Flüchtlingen des abgebrannten Lagers Moria auf Lesbos demonstrieren.

Die bei der Polizei angemeldeten 3000 Teilnehmenden könnten übertroffen werden: allein auf Facebook haben mehr als 5000 Personen ihr Interesse an der Veranstaltung signalisiert. (mit dpa)