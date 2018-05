Am Sonntag soll es einen Kippa-Flashmob durch Neukölln geben. Eine Privatperson hat die Versammlung mit 50 Teilnehmern bei der Berliner Polizei angemeldet, wie eine Sprecherin der Behörde sagte. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Hermannplatz, die Route führt über Sonnenallee, Reuterstraße und Karl-Marx-Straße zurück zum Hermannplatz. Mitte April ist ein Kippa tragender Israeli in Prenzlauer Berg von einem Syrer angegriffen worden. Ende April wurde eine Protestaktion zu „Berlin trägt Kippa“ am Hermannplatz wegen massiver Störungen abgebrochen.