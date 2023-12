Demonstration in Mitte Tausende protestieren in Berlin gegen Antisemitismus und Hass

Es soll ein deutliches Zeichen gegen Antisemitismus und für Solidarität sein: Seit 13 Uhr demonstrieren am Sonntag tausende Menschen in Berlin-Mitte für ein respektvolles Miteinander. Unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt“ rief ein breites Bündnis aus Politik und Gesellschaft zu einer Großdemonstration auf.

Der Demozug startete am Großen Stern an der Siegessäule und zog langsam zum Brandenburger Tor. Die Berliner Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmenden gegen 13.30 Uhr bei regnerischem Wetter auf rund 3000 Menschen. Es gebe aber weiteren Zustrom. Viele Demonstrierende haben Israel-Flaggen dabei, wie eine Tagesspiegel-Reporterin berichtet.

Am Brandenburger Tor sollte ab 14 Uhr eine Kundgebung mit prominenten Redner:innen stattfinden. Schirmherrin der Demonstration ist Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. Zu den Rednern und Unterstützerinnen zählen etwa Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU), Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), die Musiker Roland Kaiser und Herbert Grönemeyer sowie der Deutsche Fußballbund.

Organisiert wurde die Demo vom Unternehmer Nikolai Schwarzer, der sich nach eigenen Angaben an Aktionen in Washington, London und Paris orientierte. Er wolle so viele Menschen wie möglich „aus der Komfortzone holen“, um sich gegen Judenhass zu stellen, sagte Schwarzer dem Tagesspiegel im Vorfeld.

„Alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, mitten in Berlin Gesicht zu zeigen für ein friedliches und respektvolles Miteinander und sich Antisemitismus, Hass, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit entgegenzustellen“, hieß es im Demonstrationsaufruf.