Nach den Protesten gegen die Corona-Beschränkungen gehen viele Berliner auch an diesem Wochenende wieder auf die Straße. Die Kritiker der Pandemiemaßnahmen wollen sich ab Samstagmittag sowohl am Alexanderplatz, als auch an der Straße des 17. Juni zu Kundgebungen versammeln.

Der rechtsoffene Autokorso um Autor und Koch Attila Hildmann soll auch an diesem Samstag wieder stattfinden, ab 13 Uhr sollen 1000 Fahrzeuge vom Olympischen Platz bis zur Museumsinsel ihren Weg rollen.

Dazu kommen an diesem Wochenende mehrere Anti-Rassismus-Demonstrationen, ausgelöst durch die Massenproteste in den USA. Die Ermordung des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis führte zu einer weltweiten Welle der Empörung; auch in Berlin gab es Proteste. In Solidarität mit der „Black Lives Matter“-Bewegung wird in den sozialen Netzwerken seit Tagen zu der deutschlandweiten Kundgebung „Nein zu Rassismus“ eingeladen.

Auf dem Alexanderplatz soll eine "Silent Demo" stattfinden, bei der sich laut Veranstaltern mehrere Tausend Menschen in schwarzer Kleidung zu einem stillen Protest versammeln werden.

